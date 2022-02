35% më pak të shtruar në spitalet Covid

Shpërndaje







22:57 20/02/2022

Dibra, Gjirokastra, Kukësi dhe Lezha nuk kanë asnjë të hospitalizuar

Valës së infektimeve nga varianti Omicron po i vjen fundi. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë infektimet janë reduktuar ndjeshëm.

Kjo duket dhe nga pozitiviteti i testeve të kryera e cila varion nga 10% në 12%. Rastet aktive të akumuluara në rang vendi kanë shënuar rënien më të shpejtë, pasi gjatë këtyre tre javëve kemi një reduktim me 72% të të infektuarve aktivë.

Muaj Shkurt nisi me 18 mijë të infektuar aktiv ndërkohë që aktualisht ka më pak se 5 mijë raste. Shumica e të infektuarve aktivë janë në Tiranë, me rreth 1500 e në Fier me gati 7 mijë raste. Ndërsa qarqet me më pak të infektuar janë Dibra dhe Korça.

Në rënie janë gjithashtu edhe shtrimet në spital. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, nga 135 pacientë në fillim të Shkurtit, aktualisht janë më pak se 90 të shtruar, duke shënuar një reduktim me 35% të të shtruarve.

Sipas bluzave të bardha, urgjencat spitalore që kërkojnë trajtim në Infektiv, për herë të parë pas disa muajsh kanë rënë nën 10 shtrime në 24 orë. Numri më i lartë i të hospitalizuarve është nga Tirana, me 23 pacientë, më pas renditet Shkodra me 12 të shtruar.

Vlora me Fierin me nga 11 pacientë. Për herë të parë 4 qarqe, Dibër, Gjirokastër, Kukës, Lezhë nuk kanë asnjë pacient të shtruar në spitalet Covid. Vdekjet nga Covid mbeten të larta, pasi gjatë 19 ditëve të para të Shkurtit kanë humbur jetën 92 pacientë, ose mesatarisht 5 pacientë në ditë nuk e kanë fituar dot betejën me koronavirusin.

Klan News