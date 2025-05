Sekretari i Përgjitshëm i Partisë Socialiste, njëkohësisht drejtues politik për zgjedhjet në Dibër, Blendi Klosi e quan intriguese fushatën e zgjedhjeve të 11 Majit, pasi drejton një qark të vështirë si Dibra.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Klosi shprehet se për 35 vite Partia Socialiste nuk ka pasur sukses në Dibër, por shprehet i bindur se këto zgjedhje do të marrin 4 nga 5 mandate në këtë qark.

Klosi ka treguar si paraqitet situata e zgjedhjeve atje, teksa shton se e vetmja gjë që e prish këtë fushatë janë zhurmat e makinave të përfaqësuesve të kampit opozitar.

Blendi Fevziu: Sa vjet bën fushatë ti Klos. Në 2001 me sa kujtoj je zgjedhur deputet.

Blendi Klosi: Në 2001 jam zgjedhur për herë të parë. E kam garën time të shtatë personale.

Blendi Fevziu: Ke parë një më të shëmtuar se kjo këto 7 garat e mëparshme?

Blendi Klosi: Çdo garë ka atë intrigën e vetë, garën e vetë. Fushata për mua është shumë intriguese. Kam kaluar në një qark të vështirë si qarku i Dibrës për Partinë Socialiste. 35 vjet nuk ka pasur sukses Partia Socialiste në Dibër.

Blendi Fevziu: 35 vite ju ka mundur PD në Dibër?

Blendi Klosi: Në pushtetin qëndror. Besoj jqë jo vetëm që do të fitojmë, por besoj që do të shkojmë në një rezultat 4 me 1. Besoj se do të jetë spektakël i zgjedhjeve. Kam bindje të thellë që jo vetëm do të kemi progres në Dibër, por do të garojmë për katër mandate.

Blendi Fevziu: Situata si duket në Dibër? E qetë?

Blendi Klosi: Situata është e qetë. E vetmja gjë që e prish fushatën janë zhurmat e makinave të këtyre përfaqësuesve të kampit opozitar, të cilëve nuk ju ka ngelur asgjë tjetër vetëm që të zhurmojnë rrugët.

/tvklan.al