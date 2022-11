35-vjeçari i kërkuar për vrasje kapet në Holandë

20:46 30/11/2022

“Eljo Bitri ishte shpallur në kërkim pas operacionit “plumbi i artë”

Një 35-vjeçar shqiptar që ndodhej në kërkim ndërkombëtar pasi dyshohet se është përshirë në disa vrasje, është arrestuar në Holandë. Sipas policisë shqiptare Eljo (Ervis) Bitri, i njohur ndryshe me emrin Bledar Debrova, nga Elbasani, ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë Për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”.

Ai u kap në qytetin Leiden të Holandës, teksa qarkullonte me pistoletë me silenciator dhe mbante dokumente me identitet tjetër.

Bitri kërkohej dhe nga autoritetet belge pasi Gjykata e Shkallës së Parë në Bruksel ka lëshuar një urdhër arresti në 31 Maj ndaj tij për veprën penale “Vrasje me paramendim”. 35-vjeçari dyshohet si autor i vrasjes së Arjan Spahiut, ngjarje e ndodhur në Nëntor të vitit 2020 në Belgjikë.

Emri i Bitrit doli në dosjen ‘Plumbi i Artë’ nga të penduarit e drejtësisë Nuredin Dumani dhe Henrik Hoxhaj. Sipas dëshmive Eljo Bitri ka qenë pjesëmarrës në atentatin ndaj Dorjan Shkozës e Anxhelo Avdise, ka qenë në drejtimin e makinës me të cilën u krye vrasja e dy te rinjve.

