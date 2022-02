370 mjekë të punësuar në 14 muaj

13:39 24/02/2022

Manastirliu: Agjenci e re e standardeve dhe kujdesit shëndetësor do behet dhe edukimi në vazhdim i mjekëve

5,636 mjekë dhe infermierë janë punësuar në sistemin publik shëndetësor në katër vitet e fundit. Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka zhvilluar një takim me disa prej tyre ku tha se synimi i Minstrisë është rritja e cilësisë së shërbimit për pacientët.

“Janë më shumë se 320 mjekë të përgjithshëm dhe specialistë të punësuar gjatë 2021 dhe për dy muajt e parë të vitit deri tani që po flasim, janë 51 mjekë të përgjithshëm dhe specialistë të punësuar“.

Gjatë takimit me mjekët e rinj, Manastirliu tha se është shumë i rëndësishëm edukimin në vazhdim i tyre.

“Ajo çfarë është e rëndësishme për ju dhe për qytetarët që presin shërbime cilësore, është pikërisht cilësia e shërbimit dhe shërbimi më i mirë i mundshëm që mjekët kanë për të ofruar në strukturat e kujdesit shëndetësor dhe për këtë arsye ne kemi vlerësuar që me Agjencinë e re të Standadeve dhe Kujdesit Shëndetësor, të mundemi t’ju përfshijë edhe mjekët që janë përfshirë rishtazi në strukturat tona të kujdesit parësor, në programe të mentorimit. Pra mjekë që kanë më shumë eksperiencë t’ju qëndrojnë afër për të mbështetur punën tuaj”.

Sipas Ministres së Shëndetësisë në muajin Korrik pagat e mjekëve dhe infermierëve do të rriten me 6%, kjo rritje do të vijojë përgjatë këtij mandati qeverisës duke arritur në nivelin 40%.

Klan News