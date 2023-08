4.5 milionë hyrje-dalje në Rinas në 2023

19:17 28/08/2023

Vetëm në periudhën Korrik – Gusht ka pasur 1.6 milionë pasagjerë

Aeeroporti I Rinasit vijon të jetë një ndër pikat kryesore hyrëse dhe dalëse në vendin tonë sa i përket turistëve të huaj, por edhe shtetasve shqiptarë që zgjedhin për të vizituar vendin tonë përgjatë pushimeve verore. Mesatarisht në këtë aeroport përpunohen pasagjerë të rreth 200 avionëve çdo 24 orë.

Sipas autoritetit të Aviacionit Civil prej Janarit deri më 27 Gusht janë përpunuar të dhënat e mbi 4 milionë e 500 mijë pasagjerëve në Rinas.

Vetëm në muajt Korrik-Gusht kanë përdorur aeroportin e Rinasit mbi 1 milione e 600 mijë udhëtarë, shifër e cila pritet të jetë më e lartë deri në mbyllje të muajit për shkak të fluksit të madh.

“Në fillim deri në fund të Qershorit ka më shumë pasagjerë që hyjnë për turizëm se sa ata që dalin. Në fund të muajit Korrik-Gusht siç jemi tani, ndryshon kahu. Ka më shumë pasagjerë që largohen, pasgjerë që është përpunuar në aeroport për vitin 2023 që është rekord ndër vite ka qenë 32 mijë e 466 pasagjerë, në një ditë të vetme. Mesatarja e avionëve që ulen dhe ngrihen që përpunohen nga AL-Kontrolli është 185 avionë në ditë, por maksimumin e kemi pasur 207 fluturime në ditë që është para 10 ditësh. Në Gusht është muaji më i ngjeshur gjithmonë. Ne këtë vit presim 900 mijë pasagjerë, që bëhet fjalë për rreth 30% më shumë pasagjerë se viti 2022”.

Nga fluksi i madh gjatë sezonit turistik, sipas Kreut të Aviacionit Civil Shqiptar numri i avionëve dhe pasagjerëve ka kaluar çdo pritshmëri.

“87% e turistëve vijnë me ajër. Aeroporti i Tiranës nuk bën asnjë gjë, po të demonstroj se sa i rëndësishëm është për rritjen e numrit të turistëve. Këtë vit ne presim 6.7-7 milionë pasagjerë. Për numrin e fluturimeve aeroporti parashikonte që numri i 38 mijë fluturimeve të arrihej në 2026, gjë që u arrit në 2022 dhe sivjet ne presim 42 mijë fluturime në vit që i korrespondojnë arrijtes bazuar në masterplanin e vitit 2028”.

Synimet e autoriteteve janë shtimi i sa më shumë kompanive ajrore me çmime konkurruese çka do të ndikoje më tej në fluksin e udhëtarëve.

“Qeveria shqptare ka një strategji të mirëpërcaktuar me 2 objektiva: të rrisë konkurrencën e operatorëve ajrorë dhe të rrisë lidhjen nga Tirana për në aeroportet e tjera. Këto të tjera kanë gjetur mishërimin në rritjen e operatorëve low-cost. Low-cost do të rrisë kompeticionin, gjë që do të përfitojnë drejtpërdrejt pasagjerët, do të rrisë konektivitetin midis Tiranës dhe aeroporteve të tjera”.

Promovimi që i është bërë vendit tonë në mediat ndërkombëtare përgjatë gjithë vitit ka patur impakt të drejtpërdrejtë në bumin turistik që pati dhe vijon të ketë Shqipëria nga turistët e huaj.

