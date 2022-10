4 ditë të frikshme në Gotech Electronics

17:15 27/10/2022

Përgjysmohen çmimet deri në 31 Tetor

Tashmë në Shqipëri, si në gjithë botën është bërë traditë festa e Halloëeen. Gotech Electronics një ndër kompanitë lider në fushën e elektroshtëpiakeve dhe elektronikës i bashkohet kësaj feste duke sjellë ofertat më të mira. Për katër ditë me radhë, të gjitha produktet janë me ulje deri në 50%.

Hario Reçka, drejtor shitjesh në Gotech: Sikurse është dhe vetë kjo festë e frikshme, ne kemi menduar të surprizojmë të gjithë klientët me çmimet më të mira në treg. Deri me datën 31 Tetor përgjysmohen çmimet. Çmimet janë të frikshme, por qëllimi ynë është të lumturojmë blerësit.

Produktet në ofertë janë të larmishme, nisin nga elektorshtëpiaket e mëdha si frigoriferë, lavatriçe, televizorë e deri në ato më të vogla.

Hario Reçka, drejtor shitjesh në Gotech: Ndër produktet e ofertave po veçoj: Televizorin Hundai, e ofrojmë me çmim si asnjëherë më parë. Smartphone Xiomi me çmim special. Frigoriferi Candy, modeli më i shitur vjen me super çmim dhe padiskutim Lavatriçja Indesit, me gjysëm çmimi.

Në një kohë kur blerësit kërkojnë të kursjejnë sa më shumë energji elektrike në banesat e tyre, Gotech ka menduar për ta.

Hario Reçka, drejtor shitjesh në Gotech: Me këto oferta jemi kujdesur që konsumatorët të përfitojnë 360 gradë. Në çdo dyqan do të gjeni ulje të frikshme, mundësi blerje me këste për çdo product dhe mbi të gjitha në këtë kohë krize ju ofrojmë produkte me kursimin më të lartë të energjisë.

Gotech Electronics ofron produkte të markave më të mira ndërkombëtare në 23 dyqane në të gjithë Shqipërinë.

Tv Klan