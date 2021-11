4 fronistët dhurojnë trëndafilat, kush është vajza që 'vodhi' takimin e dytë - Tv Klan

4 fronistët dhurojnë trëndafilat, kush është vajza që ‘vodhi’ takimin e dytë

21:58 29/11/2021

Kjo javë në “Love Story 2”, do të ketë shumë emocion, takime të bukura dhe surpriza. Kjo premtohet nga zgjedhjet e bërë nga këtar fronistët.

Kristi zgjedh që të ketë një takim të dytë me Xhenin, Xhoni do të takohet me Klaudina. Nga ana tjetër vajzat kanë bërë zgjedhje shumë të veçanta që do të shkaktojnë debate.

Xhoni: Këtë radhë do ja lë Alketës të zgjedh për mua.

Alekta Vejsiu: Vërtet do ma lësh në dorë mua. Unë mendoj se duhet të zgjedhësh Klaudian në takim.

Xhoni: Mund të çohesh për mua.

Alketa Vejsiu: Klaudia në fakt dua të falënderoj mua për zgjedhjen.

Kristi: Unë fjalë shumë fjalë nuk kam parë, takimi me Xhenin ishte super dhe nuk kam opsion të dytë. Do e marr prapë Xheni.

Dea: Roberti u tregua shumë dinak javën e kaluar, dhe ky trëndafil është për Robertin. Duke dashur që të theksoj që unë dhe Albioni kishim një moment romantik, një puthje. Por unë nuk ka humbur interesin për djemtë e tjerë, ky trëndafil shkon për Andin.

Daniela: Kam pasur një takim shumë të bukur me Vilianin dhe me Frankon kam pasur një takim. Do doja të njihja një djalë tjetër që është shumë luftëtar, trëndafili shkon për Rein./tvklan.al