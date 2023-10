4 gola nuk prodhojnë fitues

23:55 07/10/2023

Inter ndan pikët me Bologna, Martinez në histori, Asllani luan 13 minuta para Çekisë

Inter vuan dhe merr vetëm një pikë në javën e 8-të të kampionatit italian. Skuadra nënkampione e vendit u ndal në barazim 2-2 përballë Bolonjës. Sfidë që nisur me tepër vrull nga ekipi i Simone Inzagit, çka krijoi idenë e një fitoreje të lehtë për zikaltërit. Açerbi në minutën e 11-të shndërroi në gol krosimin nga këndi për të kaluar kështu në epërsi Interit. Pak minuta më pas, lideri dhe kapiteni i kësaj skuadre, Lautaro Martinez nxori një supergoditje nga repertori i tij për golin e dyfishimit.

Për argjentinasin ky ishte i 11-ti sezonal dhe i dhjeti në kampionat, një rekord për 26-vjeçarin. Martinez bëhet lojtari i tretë i Interit që arrin shifrat e dyfishta të golave pas 8 javëve kampionat, pas Xhusepe Meaza me 11 gola dhe Antonio Anxhelilo me 16.

Pavarësisht kësaj, Inter nuk arriti të menaxhojë siç duhet, për t’u arritur nga Bolonja që shënoi dy herë dhe merr një pikë me tepër vlera për vazhdimësinë. Rreth 13 minuta u rezervuan për Kristjan Asllanin, me mesfushorin që vjen kështu me impenjim në kombëtaren shqiptare për duelin me Republikën Çeke. Gjithsesi, mesfushori nuk arriti të shmang barazimin e Interit, që tani numëron 19 pikë pas 8 sfidave.

Klan News