40 kompani në garë për ndërtimin e portit të ri tregtar

Shpërndaje







18:07 01/02/2023

Rama: Për Shqipërinë e rëndësishme të ketë partnerë të zotë

Rreth 40 kompani të huaja financiare kanë shprehur interes për ndërtimin e Portit tregtar Porto Romano. Në prezantimin e projektit ishte dhe kryeministri Rama i cili për përfaqësuesit e kompanive shprehu vlerësimet më të larta.

“Ka një shtrirje gjeografike goxha mbresëlënese dhe 30 kompani të kësaj fushe të gjitha të mbledhura këtu për të parë nga afër dhe për të bërë pyetje të natyrës teknike për një projekt si ky yni na mbushin me optimizëm dhe kënaqësi.”

Kompania e cila do të shpallet fituese, do të shpallet në vijim të një rezultati e procesi, që sipas kryeministrit do i bëjë kompanitë e tjera konkurrente të rikthehen sërish në Shqipëri.

“Në provën e fakteve të gjithë ju do e shikoni pse unë ato i quaj paragjykime dhe jo perceptime të bazuara në realitetin e përpjekjes tonë për të pasur procese transparente, me integritet.”

Zv.kryeministrja Belinda Balluku tha se ky projekt nuk do ti shërbejë vetëm vendit tonë.

“Flasim me dy marrëveshje zyrtare të ngritur mes qeverisë shqiptare me atë të Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës për ngritjen e porteve të thata, në Strugë dhe Prishtinë. Ne do të jemi të hapur për t’u shpërbyer edhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor.”

Porti ri tregtar do të shtrihet në një zonë mbi 400 hektarë në Porto Romano me kapacitete për të vendosur 2 milionë kontenierë dhe sipas projektuesve holandezë me një distancë të shkurtër me Prishtinën dhe Shkupin.

Klan News