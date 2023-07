40-vjeçari godet me thikë kunatin

14:39 03/07/2023

Një sherr brenda familjes në qytetin e Vlorës ka përfunduar me një të plagosur. 40-vjeçari me iniciale G.K. ka goditur me thikë në këmbë kunatin e tij, R.D. 30 vjeç duke e lënë të plagosur.

Ngjarja ka ndodhur në lagjen “24 Maji” rreth orës 13:20. I plagosuri ndodhet në Spitalin e Vlorës nën kujdesin e mjekëve.

Ndërsa autori i dyshuar është shoqëruar nga policia. Dyshohet se ai vuan nga probleme të shëndetit mendor.

Vijon puna nga grupi hetimor për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. /tvklan.al