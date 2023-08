41 turistë polakë në spital nga helmimi, flet drejtori i AKU në Vlorë: Toksikologu po merr analizat

21:10 25/08/2023

Drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU) në Vlorë Ani Binaj foli pas situatës me helmimin e 41 turistëve polakë nga ushqimi, këtë të Premte.

Ai shprehet për mediat se toksikologu po merr analizat dhe kur të ketë rezultate konkrete do të dalin me një deklaratë.

“Toksikologu dhe pjesa e stafit janë duke u marrë me analizat, çdo gjë kur të marrë atë formën e vet. Nuk jemi ne që pyesim, për momentin jemi në valë të punëve. Unë erdha urgjent për këtë…Jemi duke u koordinuar me autoritetet këtu për të parë situatën. Kur të kemi diçka konkrete do të flasim.”

Dyshohet se janë kryesisht fëmijë të moshës 15 vjeç që janë helmuar nga ushqimi në anije ose në një nga restorantet e Karaburunit, atje ku edhe po kryenin tur sot.

Më herët drejtoresha e spitalit rajonal të Vlorë tha se gjendja e tyre shëndetësore është e mirë./tvklan.al