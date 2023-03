422 të rënë në krye të detyrës nga radhët e policisë

Shpërndaje







21:22 29/03/2023

Promovohet libri “Të rënët”. Vëllai i një prej efektivëve rrëfen historinë e rëndë

Prej vitit 1990, deri më sot kanë humbur jetën në krye të detyrës 422 efektivë policie. Historitë e tyre janë dokumentuar në një libër nga dy ish-drejtuesit e lartë të policisë Hilë Lushaku dhe Bajram Ibraj.

“Vetëm komunikatat operative 30 mijë faqe, dosjet voluminoze, mbi 221 dosje. Dosje të personelit, 82 vendime të prokurorive të rretheve, mbi 300 vendime të gjykatave dhe gjithë shtypi e gazetat nga ’90 e deri më sot.”

186 prej tyre janë shpallur dëshmorë të atdheut, ndërsa të tjerë nuk e kanë përfituar këtë status. Një prej tyre është Shkëlzen Vukaj, i cili humbi jetën në 1992 në Shkodër gjatë kohës që ishte në shërbim. I vëllai tregon se ai humbi jetën ditën kur në familjen e tyre kishte dasëm.

“Pasi ka marrë detyrën nga eprori i vet për të shkuar në zonën e vet, janë shkëmbyer me një makinë dhe na tha nuk mund të vij në darsëm. Është thënë se ky do të jetë dëshmor i atdheut, por faktikisht me letra nuk është bërë. Besimin e kemi se tani do të jepet.”

Numri më i lartë i efektivëve të rënë në krye të detyrës nga radhët e policisë janë nga sektori i policisë së rendit, policisë kriminale, forcave speciale apo policisë rrugore.

Klan News