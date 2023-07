43 gradë të premten e të shtunën/ Temperaturat më të larta, në Elbasan dhe Berat

15:54 20/07/2023

Kryeqyteti ka përjetuar këtë të enjte ditën më të nxehtë të kësaj vere dëri më tani. Termometri është ngjitur deri në 41.2 gradë në hije, por në diell i nxehti përvëlues ndihet 5 gradë më shumë.

Hakil Osmani: Ditën e sotme, temperaturat më të larta pritet të regjistrohen rreth vlerës 42 gradë Celsius. Qarqet që mbeten me temperaturat më të larta janë Elbasani, Berati, Gjirokastra në 42 gradë Celsisus. Po ashtu në 41 gradë Celsius është ngjitur edhe kryeqyteti.

Por ditë edhe më të nxehta na presin këtë të premte dhe të shtunë, termometri pritet të shkojë deri në 43 gradë Celsisus.

Hakil Osmani: Qarqet, të cilat do kenë temperaturat më të larta janë Shkodra, Elbasani, Berati dhe Gjirokastra. Edhe kryeqyteti do ketë temperatura deri në 42 gradë Celsius.

Moti i keq me stuhi që ka përfshirë pjesën veriore të gadishullit ballkanit nuk do të prekë Shqipërinë.

Hakil Osmani:Kryesisht do jemi me dominimin e kthjellimeve, zonat bregdetare e qytetet e zonës së ulët do kenë kalime të vranësirave herë pas here, por nuk priten reshje.

I nxehti pritet të largohet gradualisht vetëm pas datës 27 Korrik. Dita më e nxehtë e kësaj stuhie me temperatura të larta është regjistruar në Lazarat me 14 Korrik, termometri atje shkoi në 42.3 gradë Celsius.

Tv Klan