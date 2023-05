46-vjeçari në Dibër kërcënon me vrasje gruan dhe të birin për motive xhelozie

12:02 28/05/2023

Një ngjarje kriminale brenda familjes është parandaluar sot në fshatin Trepç të Dibrës.

46-vjeçari me iniciale H.Sh. ka rënë në pranga të policisë pasi për motive xhelozie ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes dhe djalit të tyre 17-vjeçar duke u shkakuar atyre dëmtime fizike si dhe i ka kërcënuar ato se do t’i vriste me çifte.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua arma e gjahut çifte me të cilën 46-vjeçari ka kanosur familjarët e tij.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër për veprime të mëtejshme./tvklan.al