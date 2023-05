49 kg kokainë, SPAK kërkon pushimin e hetimit për babain e Arbër Çekajt

11:58 11/05/2023

Gazetarja e Klan News, Glidona Daci raporton se SPAK ka kërkuar pushimin e hetimit për Selim Çekajn, i akuzuar për trafikimin e 49 kilogramë kokaine nga Ekuadori në Shqipëri, që u zbuluan në Portin e Durrësit në Prill të vitit 2021.

Nga hetimi i SPAK nuk është provuar dijenia e Selim Çekajt mbi drogën, që u gjet në një kontenier babanesh të porositur nga një kompani nën administrimin e tij.

SPAK vijon hetimin për identifikimim e trafikantëve të sasisë së kokainës.

Pas arrestimit në Prill 2021, Selim Çekaj qëndroi disa muaj në burg dhe më pas masa ndaj tij u lehtësua.

Kokaina ishte ngarkuar në kontejner me banane në Ekuador me destinacion Shqipërinë për llogari të një firme me qendër në Maminas. Droga ishte e ndarë në 31 pako të formave të ndryshme dhe ishte mbështjellë me letër natriban të lyera me graso. Ato ishin fshehur në një ndarje me hapje të veçantë në shtyllat anësore të kontejnerit.

72-vjeçari Selim Çekaj, i vënë tashmë në pranga, është babai i Arbër Çekajt i arrestuar në 2018-n dhe dënuar me 14 vite burg për trafik droge. Arbër Çekaj u arrestua në Gjermani pasi në kompaninë e tij u zbuluan 613 kg kokainë./tvklan.al

