5.4 vite burg për oficerin e Operacionales

14:38 15/06/2023

Gjykata e Posaçme dënon me 30 vite heqje lirie 7 të akuzuarit për trafik mjetesh

Gjykata e Posaçme ka shpallur fajtorë 7 të pandehurit të cilët akuzoheshin për trafik të makinave të vjedhura nga Kosova në Shqipëri. Togat e zeza kanë dhënë vendimin për grupin kriminal, mes tyre edhe efektivë policë.

Të gjithë të pandehurit janë gjykuar me procedurën e gjykimit të shkurtuar. Për ish-policen e Strukturës Operacionale, Vojsava Doda gjykata vendoi 5 vite e 4 muaj burg. Endi Ahmetaj po ashtu që ka qenë punonjës policie tek “Shqiponja” u dënua me 3 vite e 4 muaj burg. Sipas gjykatës nuk u provua përfshirja e Ahmetajt në grupin kriminal dhe u dënua vetëm për shpërdorim detyre. Ish-polici Fatri Braha u dënua me 6 muaj heqje lirie. Gjykata ka dënuar me 11 vite burg Selaudin Shahinin, që rezulton koka e grupit, por për shkak të gjykimit të shkurtuar i ulet 1/3 e dënimit dhe përfundimisht duhet të vuajë 7 vite e 8 muaj heqje lirie.

6 vite e 8 muaj burg është vendosur për Ndriçim Shahinin dhe Elvis Carën. Aurel Shatri mori pafajësi nga gjykata për të dyja veprat penale që akuzohej nga SPAK. Ai dyshohej për trafikim të mjeteve motorrike dhe grup i strukturuar kriminal.

SPAK pretendonte se 7 të dyshuarit gjatë muajit Shkurt 2022 siguronin mjete të vjedhura në Kosovë dhe më pas i kanë trafikuar në vendin tonë nga pika e kalimit kufitar Morinë. Sipas SPAK, ata merrnin targa shqiptare dhe ua montonin mjeteve të vjedhura në Kosovë për t’i kaluar në kufi. Në dosjen hetimore rezulton se ata u zbuluan në 24 Shkurt të 2022 nga një shqiptar i Kosovës, i cili pa rastësisht mjetin e tij në Fushë-Krujë.

Ai bëri denoncim në polici e cila ra në gjurmët e të dyshuarve. Fillmisht u ndalua Vojsava Doda, punonjëse e Forcave të Posaçme Operacionale. Gjatë verifikimit ka rezultuar se targat nuk përkonin me automjetin, por ato i përkisnin një makine të marrë me qira, nga Selaudin Shahini.

Ai kishte kontakte me shtetas nga Kosova që merreshin me vjedhjen e makinave. Ndërsa efektivi tjetër Endi Ahmetaj u prangos pasi njëri nga të arrestuarit, deklaroi se u ndihmoi për trafikimin e automjeteve.

