5 ditë larg zgjedhjeve/ Bylykbashi: Ka filluar blerja e votës, ku është SPAK-u?

21:09 09/05/2023

Drejtuesi i fushatës së PD për bashkinë Durrës e njëkohësisht deputet i kësaj force politike, Oerd Bylykbashi ka folur sot për Klan News sa i takon situatës parazgjedhore.

Ai vuri theksin te blerja e votës, duke shtuar se SPAK nuk po bën asgjë ndaj korrupsionit të madh qeveritar.

“Po çmontojmë votat e sajuara nga Partia Socialiste. Ka filluar blerja e votës, njerëzit flasin për shifra të jashtëzakonshme, ajo që është shqetësuese është se pas reformës zgjedhore, e quajmë korrupsion zgjedhor dhe më pas ja kalojmë SPAK-ut kompetencën, çfarë ka bërë SPAK?! 0. Ku është kjo strukturë që një nga detyrat kryesore…po të kërkoni dhe në internet dokumentin zyrtar të Majit të 2016-ës të PD-së, SPAK ishte ende draft, nuk ishte miratuar si koncept dhe PD në platformën e reformës zgjedhorë thotë që korrupsioni zgjedhor t’i kalojë SPAK, pra kemi pasur besimin atëherë. Ku është besimi që ne vendosëm te kjo strukturë?! Kjo tregon nivelin skandaloz të korrupsionit qeveritar, sot është paraja gjigande që po derdhet në gjitha aspektet pikërisht se është pandëshkueshmëria. Po flasim për sekrete publike, i keni dëgjuar ju, i kam dëgjuar unë, i ka dëgjuar i madh e i vogël. Si ka guxim kjo mazhorancë t’i drejtohet qytetarëve me këtë lloj oferte?!”

Igli Carën e cilësoi si kandidatin e vetëm që do bëjë të mundur transformimin e Durrësit.

“Ne këtë gjë nuk do ta lëshojmë, ODIHR sigurisht do shkruajë raportin e saj, unë nuk e di pas këtij niveli zgjedhjesh a do ketë ambasador që do dalë të flasë për zgjedhje të mrekullueshme, zgjedhjet janë kthyer në nivelin e vitit 2003, 20 vite pas si standard. Ka ikur koha kur Lulzim Basha i ikte zgjedhjeve, ne përballemi me zgjedhjet, Igli Cara është kandidati që transformon qytetin e Durrësit.”

Sipas Bylykbashit, tashmë në qytetin bregdetar po vidhet në mënyrë të pakontrolluar me projekte të mëdha dhe një gjë e tillë thotë ai do t’i bëjë durrsakët të reagojnë me votë në 14 Maj.

“Më parë ishin socialistët që vidhnin me projekte të vogla, e tretnin buxhetin, por tani që nuk ka kush i vë në fre, bëjnë projekte gjigande. Veliera ishte fillimi, por sot ajo duket e vogël para projektit të Portit të Durrësit. A e dini se banorëve të zonës së Kënetës do tu prishen shtëpitë sipas planit të përgjithshëm sepse duan t’u hapin rrugën ndërtimeve të oligarkëve, ne po i njoftojmë të gjithë këta. Kjo është situata që prodhon votën kundër Ramës, Vangjush Dakos, Emirjana Sakos e po kështu në të gjithë Shqipërinë, por ju them me bindje të plotë që qytetarët durrsakë do të reagojnë me votë kësaj radhe. Koalicioni opozitar dhe Igli Cara bën përmbylljen e fushatës nesër në sheshin qendror të Durrësit, u bëj thirrje gjithë durrsakëve të na bashkohen!”/tvklan.al