5 fusha të reja sportive për Tiranën

Shpërndaje







15:55 04/10/2022

Veliaj: Investimet me ndriçim led për të kursyer energji

Pesë fusha të reja sportive janë rehabilituar pranë kompleksit të pishinave në Tiranë. Gjatë inspektimit të punimeve, kryebashkiaku Erion Veliaj tha se po investohet në të gjitha disiplinat sportive, por edhe duke u fokusuar tek kursimi i energjisë elektrike.

“Pavarësisht se Bashkia e Tiranës, me hidrocentralin e Lanabregasit e prodhon vetë energjinë elektrike, duhet të jemi të gjithë në kursim, se asnjëherë nuk i dihet sa i ashpër do të jetë dimri. Fakti që kemi kaluar në ndriçim LED do të thotë se po tregohemi të kujdesshëm”, tha Veliaj.

E pas titullit Kryeqyteti Europian i Rinisë, vitin tjetër Tirana mund të shpallet Kryeqyteti Europian i Sportit.

“Ajo që premtuam, me gjithë angazhimin tonë në sport, është se do t’i kushtojmë rëndësi të gjitha disiplinave në sport. Faza e dytë e zhvillimit është pjesa e fushave të mbuluara, sidomos tani që vjen dimri, janë një aset i madh”.

Fushat e reja që po ndërtohen në kompleksin e pishinave do të jenë në dispozicion të shoqatave që përgatisin ekipet e të rinjve, por edhe për stërvitjen e sportistëve profesionistë.

Tv Klan