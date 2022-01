5 gola me Southampton

Shpërndaje







23:00 17/01/2022

Armando Broja është njeriu i momentit te Sauthempton. Sulmuesi shqiptar ka arritur të shënojë 5 gola në Premier Ligën angleze deri në këtë pikë të sezonit, duke arritur që të bind tifozët e ‘shenjtorëve’, të cilët kanë nisur kërkesa drejt drejtuesve për të blerë përfundimisht kartonin e tij nga Çelsi. Zëra që kanë tërhequr vëmendjen e trajnerit të “Bluve”, Thomas Tuhel, i cili i ka kërkuar Brojës që të vazhdojë të bëj mirë dhe se e ardhmja do jetë në Londër.

“Ai është lojtari ynë, po bën mirë, por në të njëjtën kohë është vetëm gjysma e sezonit. Ka cilësi dhe mentalitet fitues. Armando po bëhet gjithnjë e më i mirë. Është një lojtar unik me pika të forta, si shpejtësi, forcë dhe goleador. Tani nuk është koha për të folur për merkaton e verës. Ai duhet të qëndrojë i qetë dhe të vazhdojë të përmirësohet’.

Broja nënshkroi një kontratë të re pesëvjeçare me Çelsin verën e shkuar dhe më pas u huazua te Sauthempton. Me fanellën e tyre, sulmuesi i kombëtares sonë ka luajtur më pak se 800 minuta dhe me 5 golat e tij ka realizuar mesatarisht një gol çdo 152 minuta në fushë.

Klan News