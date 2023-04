5 histori për një grua sjellin 11 zonja në “Ka Një Mesazh Për Ty”

Shpërndaje







15:29 23/04/2023

11 gra të një komuniteti prej 25 prej tyre u bënë pjesë e rubrikës “Ka Një Mesazh Për Ty”. 5 prej tyre ndanë historitë personale që kanë shenjuar jetën e secilës, por janë të lidhur me një person të vetëm. Organizatorja e këtij grupi, Leta Cenolli është emëruesi i përbashkët që i ka sjellë në familjen e madhe të programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan.

Zamira, shpjegoi se ky grup grash takohet çdo të enjte dhe ndajnë gjithçka bashkë prej më shumë se 15 vjetësh. Elvira, ndau eksperiencën e saj me këtë grup duke rrëfyer se gjatë pandemisë, ajo dhe bashkëshorti i saj u sëmurën me Covid dhe i vetmi njeri që iu gjend pranë ishte pikërisht Leta.

Elvira: Ne jemi një grup simpatik, por merita e këtij grupi është ajo zonja për të cilën ne kemi ardhur këtu, një organizatore e jashtëzakonshme, kur ta shihni, s’po flas më shumë, do e aprovoni. Unë do them vetëm eksperiencat e mia, kam shumë, shumë, por do them atë… Në një kohë kur unë mendova se rashë në tokë, mendova se gjithçka mbaroi për mua, atë që e përjetoi gjithë bota, koronën, unë isha vetëm me burrin tim se fëmijët i kam jashtë dhe neve fatkeqësia na zuri të dyve përnjëherë.

Në këtë kohë vetëm me këtë zonjën që do shohim komunikoj. Ajo vetë po kalonte një periudhë shumë të vështirë se do kryente një operacion. Përveç koronës, mjekët i thoshin as mos lër njeri të të vijë në shtëpi dhe as mos shko, mos të kesh kontakte me asnjë. Vetëm më vjen në shtëpi dhe më sjell një orkide se mua më vjen për të qarë por kuptimin e orkidesë në atë moment e quajta sikur ajo më tha që ty s’do të të gjejë asgjë se ti do ushqesh këtë lule dhe do jetosh prapë.

Ishte gjëja më… ishte tamam ai momenti i duhur dhe nga njeriu i duhur se ajo nuk të thotë ndonjëherë që je sëmurë ose pse je, të jep një optimizëm të jashtëzakonshëm. Që atë ditë, unë do e them dhe këtë, kam thënë që s’do e them, por…unë fëmijëve të mi i kam thënë që amanet, në qoftë se unë vdes, do e keni që ju do e ndiqni këtë grua që në momentin më të vështirë m’u gjend.

Majlinda, u takua me grupin në periudhën kur profesioni i saj si mjeke ndodhej në një udhëkryq duke i shkaktuar një krizë identiteti.

Majlinda: Historia ime njerëzore është paksa më ndryshe se e Elvirës sepse unë vërtet në profesion jam mjek dhe deri në 2006 kam pasur disa ide fikse në kokë që pasi mbarova fakultetin, bëra specializimin, kisha një punë të bukur, punoja në një institucion shëndetësor të rëndësishëm, kisha krijuar familjen, jetoja në një vend të mirë në mes të Tiranës, mora masterin, u bëra Doktor Shkencash dhe në atë moment njeriu fillon që të…

Ardit Gjebrea: Që të ëndërrojë.

Majlinda: Për të bërë gjëra më të mira në fushën që unë isha specializuar. Mirëpo pikërisht në atë moment kur ti kupton që ai Doktor Shkencash, me nder teje i them ndonjëherë, më fal se më shpëtoi…

Ardit Gjebrea: S’ka problem, fjala ‘nder’ është në rregull.

Majlinda: E gjeta veten të papunë dhe ajo kalaja e rërës u shkri dhe unë isha në fund. Ndenja disa muaj pa punë, humba veten, isha në një krizë identiteti dhe kur ti prek fundin, ndien që ke krizë identiteti dhe ke shumë pikëpyetje në vete për çfarë ia vlejtën gjithë këto sakrifica, tërë këto vite studimesh? Sigurisht që njerëzit nuk të kuptojnë gjithmonë për arsyet pse ti e humbet një punë, nuk ka pikë rëndësie sot, madje them sa me fat, ndoshta ishte një plan i Zotit që unë duhet të prekja fundin për të rilindur në një formë të re dhe që të mundem t’i shërbej njerëzve akoma më mirë se sa formimi im akademik.

Kështu që dikush pas ca muajsh pa punë më orientoi që ishte një vend pune në një fshat, në Kashar dhe nuk hezitova. Renda me vrap edhe pse puna që kisha pasur më përpara ishte vetëm një minutë e gjysmë larg shtëpisë time ndërsa puna që më priste si mjek konsultori që do merresha me bebat e vegjël ishte një punë që fillonte në orën 07:00 të mëngjesit dhe emrin e ka Kashar se fillonte në Yzberisht dhe përfundonte në Mazrekë, afër Vorës, e gjithë komuna. Kështu që pata nja 2-3 vjet ambientimi me këtë fillim të ri që mund të them më mbushi por jo plotësisht sepse gjithmonë unë kisha ëndërr mbrapa kur do kthehem në qytet, kur do kthehem të punoj në atë vend që më përket, kjo ishte bindja ime në atë kohë.

Rastësisht, nga mjek në Kashar kalova mjek në Prushë, mjek familje dhe mjek pediatër. Ajo që dua të falenderoj është që ti ndonjëherë gëzimin e gjen jo thjesht te shoqëria akademike që shpesh është artificiale dhe formale edhe kur të buzëqesh, kështu që unë dua të falenderoj pa fund mikeshat e mia dhe është aq e bukur ajo e enjtja sa unë shpesh them pse Zoti nuk ka bërë dy të enjte që ne të bashkohemi bashkë.

Zamira gjeti forcë tek ky komunitet kur humbi bashkëshortin.

Zamira: Unë Letën e njoh prej vitesh, që në gjimnaz në Korçë, por tani unë kam emocione dhe do them vetëm një gjë që është më specifike tek mua. Para një viti unë kam humbur bashkëshortin dhe kalova në ankth, panik, u ndjeva shumë keq. Mundoheshin gocat të dilnim thosha jo, jam shumë mirë dua të rri brenda. Ka qenë Leta ajo që e falenderoj jashtë mase për durimin që pati ndaj meje, për përkushtimin dhe kujdesin që bashkë me motrat e tjera, linte punën, më merrte, unë iu thosha nuk dua t’ju bëhem barrë, ajo thoshte që “sot na ka ftuar”, për shembull “Zana për drekë, do na japë një drekë” si e si që unë të dilja.

Ardit Gjebrea: Të humbje mendjen.

Zamira: Të humbisja mendjen dhe arritëm së bashku një ditë që unë t’i thosha vetes po, jam ajo që kam qenë dhe e falenderoj dhe e dua jashtë mase sepse Leta nuk është bekim vetëm për mua, por është bekim për të gjithë ata që e njohin, edhe për familjen time.

Takimi i Letës dhe Suzanës solli një revolucion në jetën e kësaj të fundit.

Suzana: Unë dua të them që kam qenë gruaja më me fat nga të gjitha këto gra.

Ardit Gjebrea: Pse?

Suzana: Sepse Leta ishte me punë në Tiranë dhe ishte Zoti ndoshta ose fati im që e solli në Prushë.

Ardit Gjebrea: Çfarë ndryshoi në jetën tënde kjo atmosferë?

Suzana: Kjo ishte ndryshim shumë i madh sepse u prish sistemi, isha një shtëpiake, por kur shkova me Letën, shkova në punë, dola nga shtëpia./tvklan.al