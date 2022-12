5 lëndë ushqyese që përmirësojnë shëndetin riprodhues të mashkullit

Shpërndaje







09:11 14/12/2022

Studimet thonë se pothuajse 40 deri në 50 për qind e rasteve të infertilitetit ndodhin për shkak të sistemit riprodhues mashkullor. Kjo mund të cilësohet edhe si infertilitet mashkullor. Pra, si mund të rrisin burrat infertilitetin e tyre dhe të përmirësojnë shanset e tyre për të pasur fëmijë?

Folate

Një studim thotë se ushqimet e mbushura me folate janë veçanërisht të mira në rritjen e shëndetit riprodhues të mashkullit dhe rritjen e shkallës së fertilitetit të tyre. Niveli i ulët i folatit mund të çojë në infertilitet.

Zinku

Zinku është një lëndë ushqyese thelbësore e ‘receptorëve steroide dhe metalloenzimave të përfshira në transkriptimin e ADN-së.’ Dihet se rrit fertilitetin mashkullor për shkak të pranisë së pasur të antioksidantëve dhe rolit që luan në trup.

Likopen

Likopeni dihet se redukton stresin oksidativ në trup dhe në këtë mënyrë nxit procesin riprodhues.

Vitaminë C

Gjithashtu një lëndë ushqyese e madhe, e ngarkuar me antioksidantë, është e dobishme për të përmirësuar fertilitetin mashkullor. Sigurohuni që të mbani në kuzhinë ushqime si agrumet që janë të pasura me vitaminë C.

Seleni

Seleni (Se) është i rëndësishëm për funksionet riprodhuese siç është metabolizmi i testosteronit duke rritur kështu fertilitetin. /tvklan.al