5 mijë Euro ryshfet për ndryshimin e një mase sigurie

15:45 26/12/2023

SPAK: Do ndikonin te Apeli i Korçës, 6 persona nën hetim

Gjashtë persona u vunë nën hetim nga Prokuroria e Posaçme me dyshimet se kanë tentuar të ushtrojnë ndikim të paligjshëm në Gjykatën e Apelit në Korçë për lirimin e një personi të arrestuar për trafik klandestinësh.

Me vendim të Gjykatës, tre prej tyre, konkretisht shtetasit Nikoll Hafesllari, Nikoll Jesku dhe Bledar Kozici, u mbyllën në qeli, teksa 3 të tjerë në “Arrest shtëpie” dhe “Detyrim paraqitje”.

SPAK thotë se Hafesllari dhe Jesku, kanë tentuar të paguajnë 5 mijë Euro në mënyrë që të zbusnin masën e sigurisë për Bledar Kozicin.

Pjesë e këtyre përpjekjeve ka qenë edhe shtetasja Dajana Kodra, me profesion avokate. Teksa Artiana Kozici, lidhje familjare me personin që do lirohej dhe Dritan Tabaku, janë marrë nën hetim për moskallëzim krimi.

Vlera monetare e pretenduar nga SPAK është dhënë me qëllim që të korruptoheshin gjyqtarët në Gjykatën e Apelit në Korçë kur ajo ishte ende pa u shkrirë.

