5 mijë pemë për të ndalur erozionin

Laguna Kune e Vainit i shpëton erozionit. Për të shmangur gërryerjen Ministria e Turizmit mbolli 5 mijë pemë në zonën që rrethojnë lagunën.

Blendi Klosi: Është punuar në 13 mijë metra katrorë për të krijuar ato duna që siç e tha edhe profesori arritën ta shpëtonin nga një përplasje me natyrën vetëm para dy ditësh por që do të donim shumë që të investoheshin edhe në vazhdim që të jenë mbrojtje e kësaj pasurie të jashtëzakonshme kombëtare. do të mbjellim mbi 5 mijë pemë të cilat në këto kohë do t’i shërbejnë shumë momentit por do të jenë edhe për perspektivën e kësaj zone.

Specialisti i mjedisit Jak Gjini, thotë se mbjellja e pemëve do i shërbejë lagunës si një prej zonave me potencial të lartë turistik.

Në zonën e mbrojtur të Kune Vainit është investuar edhe në hapjen e kanalit për ti krijuar më shumë mundësi lidhje të lagunës me detin. TV Klan e ka ngritur prej kohësh shqetësimin e ambientalistëve për këtë zonë ku Erozioni po shkatërronte një zonë turistike mjaft të frekuentuar kryesisht gjate stinës së verës.

Tv Klan