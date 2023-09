5 mijë të vdekur në Libi, Begaj u shpreh ngushëllimet familjeve: Lutjet tona me ta!

08:50 13/09/2023

Stuhia “Daniel” u ka marrë jetën rreth 5 mijë personave në Libi, ndërsa 10 mijë të tjerë rezultojnë të zhdukur. Për tragjedinë, ka reaguar dhe Presidenti i Republikës Bajram Begaj.

Përmes një postimi në rrjetin social “X” Begaj u shpreh ngushëllimet më të përzemërta familjeve që kanë humbur të dashurit e tyre.

Our thoughts and prayers are with the people of Libya during this difficult time.



I extend my heartfelt condolences to the families who have lost loved ones due to the devastating impact of Storm Daniel in eastern Libya.