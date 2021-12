5 milionë Dollarë për sportin e të rinjve

16:26 23/12/2021

Qeveria e përfshin në buxhet prej vitit të ardhshëm

Për herë të parë me buxhetin e vitit të ardhshëm qeveria do të dedikojë 5 milionë dollarë për zhvillimin e një lëvizjeje sportive në shkolla dhe universitete. Program i ri do të ketë në fokus zhvillimin e aktiviteteve dhe mundësisë për sport më shumë tek amatorët me qëllim edhe zbulimin e talenteve të reja.

Kreu i qeverisë garantoi edhe një herë se sportistët elitarë, ata që renditen në vendet e para në gara ndërkombëtare do ta kenë të ardhmen të garantuar me punësim në strukturat e forcave të armatosura. Në këtë fundviti si një ish-sportist Rama shprehu edhe një ambicie në formë angazhimi.

Drejt përfundimit është qendra olimpike në Korçë që për kryeministrin do të jetë një strukturë e shfrytëzueshme nga të gjitha federatat.

Tv Klan