Deputeti i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, i gjendur përballë pyetjes se si do realizohet programi qeverisës i kësaj force politike, ka folur dhe për kopshtin e Kryeministrisë në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan.

Bardhi u shpreh se ky kopshti i Kryeministrisë ka kushtuar 5 milionë euro, teksa shton se nuk i shërben asnjë shqiptari përveçse Ramës. Nga ana tjetër, Fevziu deklaroi se do e pyesë për vlerën e këtij kopshti vetë Ramën ditën e premte, pasi kryeministri së bashku me ekipin e tij do të prezantojnë për herë të fundit programin e Partisë Socialiste në studion e “Opinion”.

Bala: Ju thoni do marrim lekët e inceneratorit, e do ua japim pensionistëve. Se nuk mund të bësh, edhe rrugë, edhe të mbash fëmijë të parë, të dytë, të tretë.

Bardhi: I kemi treguar që mund t’i bësh. Patjetër. Ne nuk do bëjmë kopsht 5 milionë euro tek oborri i Kryeministrisë që të dalë Edi Rama të luajë me breshka.

Bala: Po mirë do bëni.

Bardhi: Ne nuk do ta bëjmë këtë. 5 milionë euro do ia çojmë familjeve në nevojë, në ndihmë ekonomike.

Bala: Shumë mirë do bëni.

Bardhi: Është kaq e thjeshtë llogaria. Ne kemi prioritet qytetarët.

Bala: Patjetër.

Bardhi: Edi Rama ka treguar që në 12 vjet ka prioritet luksin e vet. Mos prit ti që kur Sali Berisha të hyjë në zyrën e Kryeministrisë, meqë Edi Rama ka bërë një kopsht 5 milionë euro nga njëri krah, të ndërtojë nga krahu tjetër një kopsht po 5 milionë euro. Nuk ndodh kjo me PD. Ato lekë do u shkojnë qytetarëve, jo në investime fasadë që nuk u hyjnë në punë askujt. Më thuaj, bashkarisht, kujt i hyn në punë kopshti me lule te oborri i Kryeministrisë?

Fevziu: Sa ka kushtuar ai?

Bardhi: 5 milionë euro.

Fevziu: Ta pyes unë të premten Ramën.

/tvklan.al