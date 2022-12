5 simptomat e hershme të apendicitit: Nga rritja e gazit dhe kapsllëku…

Shpërndaje







10:07 08/12/2022

Apendiciti mund të prekë këdo, pavarësisht nga mosha apo gjinia. Apendiciti kronik mund të jetë më i butë, por të ketë simptoma afatgjata, të cilat mund të vijnë dhe të shkojnë. Ndonjëherë mund të jetë e vështirë për të diagnostikuar këtë lloj apendiciti. Ndërsa apendiciti akut mund të ketë simptoma më të rënda që shfaqen papritur brenda 24 deri në 48 orë dhe kërkon vëmendje të menjëhershme.

Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), më shumë se 10,000 njerëz vdesin nga apendiciti në një vit, gjë që e bën atë një gjendje të rëndë që nuk mund të neglizhohet. Megjithëse apendiciti është një gjendje e shërueshme, ai mund të pengojë jetën e përditshme dhe kërkon ndërhyrje urgjente mjekësore për trajtim.

Simptomat paralajmëruese të apendiksit

Apendiksiti në trupin e njeriut është një tub i vogël i hollë 4 inç që lidhet me zorrën e trashë. Funksioni i saktë i apendiksit mbetet i panjohur. Kur është i infektuar mund të shkaktojë ënjtje të dhimbshme, kjo gjendje njihet si apendiksit.

Disa nga simptomat e hershme të apendiksit janë:

-Dhimbje barku që gradualisht përkeqësohet. Kjo është shenja kryesore kur dikush ka apendiksit.

-Zhvillimi i dhimbjes drejt pjesës së poshtme të djathtë të trupit ku është i pranishëm apendiksi. Dhimbja është e vazhdueshme dhe shpejt bëhet e fortë.

-Kufizimi në lëvizjet e trupit. Veprimet e thjeshta si kolla ose ecja mund ta bëjnë dhimbjen të padurueshme.

-Sëmundjet shtesë si kapsllëku dhe diarreja janë të zakonshme me apendicitin. Personi gjithashtu mund të ndjejë të përzier dhe të humbasë oreksin e tij.

-Madje edhe gazrat e shtuara, pamundësia për të kaluar gazrat ose lëvizjet e parregullta të zorrëve janë ndër simptomat më të zakonshme të apendiksit.

Trajtimi i apendiksit

Trajtimi i apendiksit zakonisht konsiston në një apendektomi ose apendektomi që është heqja e apendiksit. Heqja e apendiksit konsiderohet e sigurt dhe nuk shkakton probleme afatgjata. Para operacionit, pacienti trajtohet me antibiotikë. Nëse antibiotikët funksionojnë, atëherë operacioni nuk kërkohet.

Një operacion i apendiktomisë gjithashtu mund të rekomandohet përpara se të ndodhë apendiciti pasi është më e sigurt të hiqni apendiksin sesa të rrezikoni që të shpërthejë. Nëse apendiksi shpërthen, mund të shkaktojë inflamacion dhe absces. Veshja e barkut infektohet me baktere dhe gjithashtu mund të dëmtojë organet e brendshme.

Shumica e rasteve të apendiksit ndodhin te njerëzit e moshës 10 deri në 30 vjeç. Mund të ndodhë për shkak të një dëmtimi ose traume abdominale, infeksione të traktit tretës, bllokim në vrimën ku lidhet apendiksi me zorrët dhe më shumë. Ngrënia e një diete të pasur me fibra me shumë drithëra dhe fruta dhe perime të freskëta mund të ndihmojë në parandalimin e apendiksit. /tvklan.al