5 viktima nga sulmi në kullën e TV në Kiev

17:50 01/03/2022

Shërbimet e emergjencës në Ukrainë thonë se 5 persona mbetën të vrarë nga sulmi rus në kullën e televizioneve në Kiev. Sulmi ndodhi gjatë orëve të pasdites, pranë Babyn Yar, një vend përkujtimor për një nga masakrat më të mëdha të hebrenjve gjatë Holokaustit.

Në një reagim pak minuta më parë në Twitter, presidenti Volodymyr Zelenskyy dhe ministri i Jashtëm Dmytro Kuleba dënuan ashpër sulmin e rëndë.

“Për botën: ç’kuptim ka të thuash “kurrë më” për 80 vjet, nëse bota hesht kur një bombë bie në të njëjtin vend të Babyn Yar? Të paktën 5 të vdekur. Historia po përsëritet…”, shkruajti Zelenskyy.

“Kulla televizive e Kievit, e cila sapo është goditur nga një raketë ruse, ndodhet në territorin e Babyn Yar. Më 29-30 shtator 1941, nazistët aty vranë mbi 33 mijë hebrenj. 80 vjet më vonë, nazistët rusë godasin të njëjtën tokë për të shfarosur ukrainasit. Djallëzore dhe barbare”, shkruajti Kuleba. /tvklan.al

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating…