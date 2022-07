50 Euro në muaj nga qytetarja në Greqi për familjen Balia

21:38 12/07/2022

Në 23 Mars 2022 emisioni “Stop” në Tv Klan trajtoi rastin e familjes Balia në Elbasan kryefamiljari i të cilës, Neritan Balia, mblidhte kanaçe dhe pajisje plastike për të mbajtur 3 fëmijët e tij me ushqim dhe veshmbathje. Vec ndihmave që “Stop” dhe “Fundjavë Ndryshe” çuan për këtë familje, Matilda Kokoli, e cila jeton në Greqi, premton ta ndihmojë këtë familje me 50 Euro në muaj për një vit rresht.

Qytetarja Matilda Kokoli: Përshëndetje, Neritan! Unë quhem Matilda Kokoli dhe jam në Athinë. E dëgjova emisionin “Stop”, që kishit nevojë, se keni fëmijët pa qejf, 2 fëmijë me azëm edhe kam menduar, të të sjell çdo muaj atë oksigjenin, që merr goca juaj për 1 vit. Domethënë, do të sjell çdo muaj 50 Euro. Domethënë një gjysëm pensioni. Për 1 vit. Për 1 vit unë do t’i sjell!/tvklan.al