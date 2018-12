50 euro për provim, sekseri: Ju ngelin qëllimisht… (Video)

Kamera e fshehtë e emisionit “Stop” tregon me zë dhe figurë sesi blihen provimet në universitetet tona. Një studente ka gjetur sekserin e duhur në Universitetin e Vlorës dhe ky i fundit i thotë se provimin e ka të marrë, me 50 euro… Madje sipas tij, pedagogu i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, Aleks Prifti i ngel studentët enkas, që t’u marrë para. Pasi dorëzon shumën e kërkuar studentja shkon në provim, ku i plotësohet teza dhe e merr provimin. Në fund pedagogu e porosit që nuk duhet të flasë me njeri.

Studentja-Përshëndetje!

Sekseri-Përshëndetje!

Studentja-Si jeni? Mirë?

Sekseri-Mirë! Tani më ka thënë, në 9 e gjysmë. I kam miq të mi.

Studentja-Pse, të gjithë këta kanë paguar?

Sekseri-Ça kujtove ti, se të gjithë këtu kanë mësuar?

Studentja-Çfarë thua? Prandaj kanë ardhur gjithë këta këtu, të premten? Te kush tjetër mund të ndërhysh tjetër, përveç këtij?

Sekseri-Tek të gjithë. S’është problem…

Studentja-Unë zakonisht jam studente e rregullt, nuk them te ekselentët te 9-ta, te 10-ta. Unë 5-ën e marr vetë dhe me këtë s’e kuptoj, si u kap kot. Ore vëlla, edhe këta kanë paguar, që po presin?

Sekseri-Ça t’u bëj?!

Studentja-Ça thua…?! 15 veta- 16 veta…

Sekseri-Ka akoma. Do vijnë të tjerë…

Studentja-Ka akoma?

Sekseri-2 grupe më duket janë…

Studentja-Ku janë?

Sekseri-Letërsia dhe…, po janë shpërndarë…

Studentja-Të iki unë? Ok! Mirë!

E pasi paguan paratë, studentja shkon për të dhënë provimin. Në video dallohet qartë se ajo nuk është e vetmja që nuk ka mundur ta kalojë provimin me pedagogun Aleks Prifti.

Profesori-Këto, që janë këtu, hidhi aty!

Studentja-Po, këtë më tha, ta shkruaj këtu! Mos rri! Hajde bëj një punë, prit të shkruaj unë, që mos vonohem!

Sekseri-(I lexon, ajo shkruan)

Profesori- Mbaroi ajo aty?

Sekseri-E mbaroi!

Profesori-Ok?

Studentja-Ok!

Profesori-Mos bëj fjalë me njeri!

Studentja-Ç’është ai muhabet, presor?!

Në kamerën e fshehtë të Stop tregohet se provimin mund ta marrësh edhe pa shkuar në klasë, mjafton të paguash para.

Sekseri- Ti, të paktën e kishe të shkruajtur. Se futesh deri në 3 herë, te i dyti nuk është problem.

Studentja-Një pyetje kam unë. Ia dhe lekët?

Sekseri-Ikëm, pimë kafe, ia dhashë! Ti kujton, se e kam problem?! Ne bashkëpunojmë, ti ndaç mund të ikësh ta pyesësh, ndaç mund të më…, në qoftë se ke dëshirë!

Studentja-Kam hallin, se unë s’jam si të tjerët, që s’kanë ditur, se kujt t’i thonë.

Sekseri-Ti je mirë, se je me njeri të besuar, se të tjerët s’kanë as kujt t’i thonë. Ndërsa ti më the: Unë këtë e kam mbaruar, ndaj po të them!

Studentja-Po, pra!

Sekseri-Duhet një njeri dhe një anë e besuar! Nuk mund të japësh 50 euro, kur vjen të marrësh pikët, pa u futur me shkruar ndaj të them. Sa ka si puna jote…, të tjerët… Kishte dhe nga ata, se fusnin nga 2 herë miq njerëz me pushtet, pa u rifutur në provim fare. Nesër-pasnesër, me ardhur një kontroll, ku e ke tezën e këtij, e nxjerr tak, të thotë: me kaq pikë, si e ke kaluar vetëm, se do ti.

Pas këtyre pamjeve, Saimir Kodra tha se rasti i këtij pedagogu ishte për t’i ardhur në ndihmë transparencës që kërkojnë sot studentët nëpërmjet protestës së tyre.

“E gjitha kjo është për t’u ardhur në ndihmë asaj transparence që kërkojnë studentët sot në protestën e tyre. Të gjithë këshillat pedagogjikë, vetting-ut që duhet të kenë ata, qasja që duhet të kenë në botimet periodike, shkencore, etj. Ka ardhur momenti njëherë e mirë, që përveç tarifave që janë absurde, ka ardhur momenti të standardizohet tashmë fakulteti, universiteti pse jo… Sepse asnjë sot në këtë vend, që ka një mundësi, që është një biznesmen, ka fituar ca para me djersë nuk i lë fëmijët të shkollohen në këto fakultete. Pikërisht sepse kanë këtë qasje, sepse ngelin kastile studentët, e dinë që babain e kanë me lekë. Edhe në mos qofshin familje e varfër, por një e mesme që të marrin kredi etj etj, i rrjepin për së gjalli. Këto janë fakultetet tona sot”, tha Kodra./tvklan.al