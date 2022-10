50-vjetori i themelimit të Akademisë së Shkencave, Rama: Kërcënohemi nga injoranca

12:19 10/10/2022

Kryeministri: Përpiqen të përfshijnë politikën në këtë institucion, nuk kanë respekt për dijen

Nga Kuvendi Kryeministri Edi Rama ka vlerësuar punën e Akademisë së Shkencave. Në kuadër të 50-vjetorit të themelimit të këtij institucioni, kreu i qeverisë pati dhe kritika për kërcënimet që sipas tij i vijnë historisë së Shqipëri nga injoranca dhe përpjekjet për të përfshirë edhe politikën në Akademinë e Shkencave.

“Është e kërcënuar historia e shqiptarëve nga një injorancë dhe arogancë e pa shembullt që për shumë vite e ka kthyer mënjanësinë e Akademisë së Shkencave në një territor anësish politike dhe në një arenë esktremizmash”, është shprehur Rama.

Duke e krahasuar anëtarët e akademisë së shkencave me deputetët në Parlament, kryeministri nuk i kurseu dhe ironitë.

“Me shumë nderim për të gjithë juve dhe me një kënaqësi të madhe që e pashë këtë sallë të pushtua akademikisht dhe duke ju siguruar që do jetë një pamje e paharruar për mua. Një pamje do ma bëjë më të rëndë mua seancën e ardhshme të parlamentit. Ju shpreh të gjithëve respektin tim për sa shumë i keni rezistuar injorantëve dhe vulgarëve që ju kanë dalë përballë dhe ju kanë treguar se si bëhet kjo punë”, ka thënë Rama..

Kryeministri Rama theksoi se aktualisht vendi është shumë larg asaj që mund të ishte në rast se do të ishte garantuar vijimësia e Akademisë së Shkencave.

