500 milionë Paundë nga videolojërat

23:37 11/02/2023

Premier League partneritet për 6 vite me EA Sports

Premier League është në krye të ligave më të mira europiane sa i përket të ardhurave. Klubet angleze janë shumë pranë mbylljes së një marrëveshjeje që do të pasuronte më tej ligën më të mirë të futbollit anglez.

Sipas raportimeve të Sky News, pritet të nënshkruhet një partneritet 6-vjeçar me prodhuesin e videolojërave Electronic Arts (EA), producent i serialit historik të futbollit FIFA që do të sillte një shumë afërsisht 500 milionë Paund për kohëzgjatjen totale të marrëveshjes.

Klubeve do t’u shkojnë më shumë se 90 milionë Euro në sezon. Nëse çdo gjë shkon siç duhet, kjo do të garantojë një dyfishim të të ardhurave për kompanitë në krahasim me kontratën që tashmë është në fuqi.

Prodhuesi i lojës FIFA do të shkëpusë bashkëpunimin me Organizmin Botërore të Futbollit. Loja do të vazhdojë, por do të ndryshojë emrin. Kompania e videolojërave ka një vlerë tregu prej rreth 30 miliardë Dollarësh dhe ka qenë një partner kryesor i Premier League që nga viti 2016.

Tv Klan