500 të rinj pjesë e “Smile Albania”

Përmirësimi i imazhit të Shqipërisë turistike në sytë e çdo turisti është detyra e secilit prej 500 të rinjve që janë bërë pjesë e projektit “Smile Albania” në sezonin e dytë të tij. Duke ju referuar sondazhit të një viti më parë ku 93% e turistëve do tua rekomandonin Shqipërinë miqve të tyre, kryeministri Rama kërkoi të behet kujdes pasi çdo person mund të jetë lajmësi i keq i vendit tonë.

Edhe minsitri i Turizmit Blendi Klosi kërkoi të njëtën gjë nga të rinjtë që do të presin turistët me buzëqeshje në çdo pikë kufitare.

Përgjatë dy muajve 500 të rinjtë do të jenë prezantimi i parë i Shqipërisë me turistët, puna e tyre do të shërbejë edhe si praktikë pune, e cila është një nga pikat e paktit për universitetin.

Tv Klan