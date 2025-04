Pas disa muajve me rritje të fluksit të turistëve, Marsi i vitit 2025 ka treguar një rënie të lehtë të numrit të vizitorëve të huaj.

Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave muajin e shkuar në vendin tonë hynë 550 mijë shtetas të huaj, ose 2.7 për qind më pak se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Sipas statistikave, 95% e turistëve që mbërritën në Shqipëri ishin nga vendet e Evropës, me një fokus të veçantë nga rajoni i Evropës Jugore, i cili kontribuoi me 80% të hyrjeve, pasuar nga Evropa Perëndimore me 7%.

Gjithashtu, vërehet një rritje e numrit të turistëve që kanë ardhur nga Afrikë, Azi dhe Lindja e Mesme gjatë muajve të parë të këtij viti.

Për sa i përket qëllimit të vizitës, 96% e turistëve të huaj kanë hyrë në Shqipëri për arsye personale, ku dominon turizmi për pushime dhe vizita te të afërmit.

Megjithatë, ka pasur një rënie të numrit të atyre që kanë ardhur për arsye biznesi apo shëndetësore.

Nga ana tjetër, numri i shtetasve shqiptarë që kanë udhëtuar jashtë vendit arriti në 621.777 shtetas, duke u rritur me 2.9% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.

Referuar shifrave zyrtare të Institutit të Statistikave vetëm në 3 muajt e parë të 2025-ës vendin tonë e vizituan mbi 1 milionë 620 mijë të huaj duke shënuar rritje me 5.9% krahasuar me 3 muajt e parë të vitit 2024.

