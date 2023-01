5700 aplikime për sigurime nga gratë me 3 fëmijë

16:21 22/01/2023

Rezultojnë përfituese nga skema mbi 3500 nëna të papuna

Mbi 5700 mijë gra të papuna kanë aplikuar për të përfituar nga shërbimi i ri për pagesën e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore për 5 vite. Aplikimi që ka nisur prej 1 Janarit përmes platformës e-Albania përfshin vetëm ato gra që kanë mbi 3 fëmijë deri në moshën 18 vjeç, ku fëmija i tretë duhet të jetë deri në 5 vjeç.

Miranda Pashaj: Interesimi duke nisur nga 1 Janari i 2023 ka qenë shumë i lartë për të gjitha gratë e papuna të cilat kanë provuar nga sistemi e-albania për të përfituar për shërbimine ri për programin e mbrojtjes së veçantë nga shteti, për gratë e papuna të cilat kanë 3 ose më shumë fëmijë deri në moshën 18 vjeç, ku një prej fëmijëve duhet të jetë deri në moshën 5 vjeç dhe të ardhurat mujore nuk duhet ta kalojnë shumën 100 mijë Lekë.

Deri tani kanë plotësuar kriteret ligjore dhe kanë përfituar mbi 3 mijë gratë papuna.

“Numri i përfituesve është rreth 3355 përfitues, pra që janë gra ta papuna të cilat përfitojnë.”

Aplikimi është pa afat dhe mund të kryhet gjatë gjithë vitit.

“Aplikimi mund të bëhet në çfarëdo periudhe Janar-Shkurt apo çdo muaj. Nuk ka afat të percaktuar.”

Aplikimi nga gratë përfituese do të bëhet vetëm njëherë, më pas do të jenë strukturat shtetërore që do të përditësojnë listat mujore. Të gjitha ato gra, të cilat mund të refuzohen për një nga kriteret përjashtues mund të riaplikojnë sërish kur t’i përmbushin ato.

