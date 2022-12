Mendonte se ishin rimishërimi i paraardhësve të tij, 58-vjeçari gjen vdekjen nga bletët

10:25 08/12/2022

Një burrë është pickuar për vdekje pasi u përpoq të fliste me një grumbull bletësh që ai besonte se ishin rimishërim i paraardhësve të tij në Afrikën e Jugut. Nkosentsha Njimbana, 58 vjeç, vdiq në shtëpinë e tij në Zalara jashtë Qonce më 5 Nëntor pasi ishte duke folur me bletët gjatë një ceremonie tradicionale.

Në disa kultura afrikane, besohet se paraardhësit vizitojnë të afërmit e tyre të gjallë në formën e bletëve ose hardhucave, shpesh për të paralajmëruar familjen që të kryejë ritualet e duhura tradicionale. Bletët kishin fole në pronën e Nkosentsha në Kepin Lindor, të cilën vëllai i tij tha se e kishte marrë si një shenjë se paraardhësit e tij kishin ardhur për ta vizituar.

“Kjo është gjëja më e dhimbshme që ka ndodhur ndonjëherë në familjen tonë. Nuk e kuptojmë pse ishin kaq të zemëruar me të, por ai i kishte mirëpritur në shtëpinë e tij. Ai kurrë nuk u përpoq t’i dëbonte me dhunë”, tha vëllai i 58-vjeçarit, Mandla

Zëdhënësi tradicional Loyiso Nqevu, duke folur për median News24, tha se incidenti zbulon zemërimin e të parëve. Nqevu tha se dështimi për të deshifruar mesazhin e paraardhësve mund të ketë bërë që bletët të kthehen kundër tij.

Shpirtrat e paraardhësve gjithashtu mund të rimishërohen në hardhuca monitoruese të ujit, sipas shëruesve tradicionalë. Nqevu tha se sapo një hardhucë monitoruese e ujit ose bletë hyjnë në një shtëpi, familja duhet të konsultohet me shëruesit tradicionalë për të kuptuar se çfarë ceremonie duhet të kryhet.

Një metodë është që kryefamiljari të shkojë në tufën e bletëve me një gotë pije me gaz, sheqer në një pjatë dhe një gotë raki dhe t’i vendosë para bletëve, tha ai. Shumë nga ceremonitë janë të shtrenjta, me familjet që duhet të kursejnë me muaj për t’i përballuar ato.

Nqevu tha se kjo mund të ketë ndodhur sepse familja mund të ketë qenë në nxitim për të hequr qafe bletët pa u përpjekur të kuptojë plotësisht mesazhin e paraardhësve. Zëdhënësi i policisë së Kepit Lindor, brigadieri Thembinkosi Kinana tha se policia e Tamarës ka nisur një hetim. /tvklan.al