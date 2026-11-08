Në radhët e pakta të artizanëve që kanë mbetur në Durrës është edhe Met Lila, i njohur si usta Meti.
Në punishten e tij modeste, në një prej rrugicave të qytetit, 75-vjeçari vazhdon të gdhendë dru, një zanat që e ushtron prej 60 vitesh pa u shkëputur asnjë ditë. Me duart e tij, ai krijon varka dhe anije dekorative, duke mbajtur gjallë një traditë që po shkon drejt zhdukjes.
Punimet e tij kanë madhësi dhe vështirësi të ndryshme. Por mes tyre ka edhe krijime që kërkojnë muaj pune. Anija “Titanik” është një prej tyre, për realizimin e së cilës usta Metit iu deshën plot gjashtë muaj.
Në duart e tij, druri nuk njeh kufij. Gjithçka që i tërheq vëmendjen mund të kthehet në një objekt artistik.
Mjeshtëria e tij nuk ka mbetur vetëm brenda kufijve të Shqipërisë. Qindra punime kanë udhëtuar drejt Italisë, Greqisë, Gjermanisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa në vendin e tij, interesi për këto punime mbetet i kufizuar.
Pavarësisht viteve të punës dhe numrit të madh të krijimeve, usta Meti thotë se nuk ka pasur asnjëherë mbështetjen apo vëmendjen e institucioneve vendore për ta promovuar këtë zanat dhe për ta bërë pjesë të aktiviteteve kulturore të qytetit.
Por shqetësimi i tij më i madh nuk lidhet vetëm me mungesën e mbështetjes apo të porosive. Është frika se kjo mjeshtëri mund të shuhet bashkë me brezin e tij.
Ai tregon se të rinjve u mungon durimi për t’iu përkushtuar një pune që kërkon kohë, përqendrim dhe shumë kujdes.
Gjashtë dekada punë kanë lënë pas më shumë se një mijë krijime. Secila prej tyre mban gjurmët e duarve të një mjeshtri që nuk e ka parë kurrë drurin thjesht si material, por si mundësi për të krijuar diçka që mbetet.
Klan News
/tvklan.al