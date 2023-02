6 kushtet, analistët: Kurti u zmbraps për Asociacionin

16:59 03/02/2023

BE sërish apel për pranimin e planit franko-gjerman

Zmbrapsje nga qëndrimet e tij të deritashme për Asociacionin e komunave me shumicë serbe e konsiderojnë analistët deklarimin e Kryeministrit Albin Kurti se e pranon Asociacionin por duke vënë 6 kushte.

Dafina Demaku analiste dhe gazetare konsideron se kronologjia e rritjes politike të Kurtit e bartë më vete pikërisht temën e Asociacionit.

“Duke qenë se ngritja e tij politike e bartë këtë temë më së shumti, në opinionin e brendshëm kosovar u përjetua ose u pa si zmbrapsje e Kurtit ndaj Asociacionit të komunave serbe”.

Gjashtë pikat e prezantuara nga Kurti, për pranimin e Asociacionit, sipas analistit politik Fidan Ukaj, janë kushte të cilat Kryeministri i ka bërë si kauzë për të dalë nga qëndrimet e mëhershme të tij.

“Kurti, Asociacionin e ka pranuar edhe më herët nëse veç e kemi përcjellë pjesën e marrëveshjes së targave, aty thotë implementimin e të gjitha marrëveshjeve të nënshkruara më herët. Por edhe tani së fundi në planin franko-gjerman flitet që është edhe implementimi i të gjitha marrëveshjeve të nënshkruara më herët që përfshinë edhe Asociacionin”.

Por sipas Demakut, kjo Kryeministrit Kurti do t’i ndikojë politikisht.

Zëdhënësi i BE-së ka përsëritur kërkesën që Kosova ta formojë Asociacionin e komunave me shumicë serbe kur është pyetur për kushtet e Kurtit.

Ish-kryenegociatorja e Kosovës në bisedimet Kosovë-Serbi, Edita Tahiri, ka deklaruar se Kryeministri Kurti nuk guxon të japë kompetenca ekzekutive për Asociacionin.

Sipas saj, hapi i parë është që Kurti të kërkojë një letër garancie nga Escobar dhe Lajçak, me të cilën ata sigurojnë që Asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe nuk do të jetë një nivel i tretë i qeverisjes në Kosovë.

Ajo, në një status në Facebook, ka publikuar një letër që ish-shefja e BE-së Frederica Mogherini i kishte dërguar Isa Mustafës në atë kohë Kryeministër, ku i garantonte se Asociacioni nuk do të përbëjë një nivel të tretë të qeverisjes dhe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive.

Kurti, i cili deri më tani ka kundërshtuar fuqishëm krijimin e Asociacionit një etnik, para deputetëve të Kuvendit të Kosovës prezantoi gjashtë kushtet për formimin e tij.

Tv Klan