6 miliardë Euro për Ballkanin Perëndimor/ BE kërkon reforma për dyfishimin e ekonomive

17:10 17/11/2023

Vendet e Ballkanit Perëndimor do të përfitojnë një impuls të fuqishëm për zbatimin e reformave për rrugën evropiane përmes Planit për Rritje të Ballkanit Perëndimor. Ai do të mundësojë lidhjen, mbështetjen e reformave dhe mbështetje financiare në formë grantesh dhe huamarrjesh.

Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë për Zgjerim, Jan Kopman, nga Shkupi, pas prezantimit të planit para Ministrave të rajonit, theksoi se Plani i Rritjes duhet t`i dyfishojë ekonomitë e vendeve të rajonit, nga 6.000 Euro të PBB-së mesatare për çdo banori sa është aktualisht, për dhjetë vite të jetë në 12.000 Euro.

“Plani i rritjes, parasheh tri gjëra – mënjanimin e pengesave dhe intergrimin e tregut të përbashkët në BE, përmes reformave dhe investimeve në tregjet e rajonit, që mbështeten me fondin prej 6 miliardë Eurove nga BE-ja. Kjo do të sjellë rezultate të prekshme dhe duhet të punojmë shpejt për shkak se na presin vendime të rëndësishme deri në mbajtjen e Këshillit në Dhjetor.”

Ndërsa zv/Kryeministri për Çështje Evropiane, Bojan Mariçiç, plani e rritjes e quajti mekanizmin më ambicioz të BE-së në procesin e deritashëm të integrimeve të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Nga 6 miliardë Euro për vendet e Ballkanit, thuajse 860 milionë Euro do të jenë në dispozicion të Maqedonisë së Veriut.

