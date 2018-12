“6 milionë Euro për të ruajtur Universitetet”, vëzhgimi i “Stop” për rojet private (Video)

Kryeministri Edi Rama ishte sot në Universitetin e Vlorës, për dialog me studentët, lidhur me kërkesat e këtyre të fundit. Por në hyrje të institucionit, Rama u ndalua nga një grup studentësh, të cilët nuk lejoheshin të futeshin në takim. Studentja Ardisa Çobo replikoi me shefin e qeverisë dhe studentët nuk pranuan të hyjnë vetëm disa, ndaj ngelën jashtë.

Gazetarja e “Stop” ka realizuar një vëzhgim në Universitetet e Tiranës gjatë ditës dhe natës, për të parë, sesi ruhen këto institucione. Kryeministri tha pak ditë më parë, se Universiteti i Tiranës shpenzon 6 milionë Euro në vit për shërbimin e sigurisë, por nga vëzhgimi i gazetares, kjo shifër është shumë larg saj, që duhet të jetë kostoja reale për ruajtjen e universitetit.

Fakuluteti i Mjekësisë

Punonjësi i policisë private: S’është mirë të jap informacione në lidhje me punën.

Gazetarja: Vetëm je aty?

Punonjësi i policisë private: Sigurisht! Turni i parë!

Universiteti Inxhinierisë së Ndërtimit

Gazetarja: Sa veta jeni në turn?

Punonjësi i policisë private: 3 veta!

Fakulteti i Shkencave Sociale

Gazetarja: Sa security ka?

Punonjësi i policisë private: 6 veta!

Në Fakultetin e Drejtësisë gazetarja nuk gjeti asnjë roje, njësoj si në Fakultetin Bujqësor.

Universiteti Politeknik

Gazetarja: Sa security jeni për ruajtjen e këtij universiteti?

Punonjësi i policisë private: Ne!

Gazetarja: Vetëm ju të dy? Laj-thaj?

Gazetarja: D.m.th, jeni me turne?

Punonjësi i policisë private: 8 orësh, 2 turnesh,Ka dhe te trau.

Universiteti Ekonomik

Punonjësi i policisë private: Sipas regullores, jemi nga 2 veta, njëri tek kjo derë, tjetri te dera tjetër.

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Gazetarja: Fakulteti, nga sa roje private ruhet?

Punonjësi i policisë private: 3 jemi ne , 4 me gjithë zëvëndësues.

Vëzhgimi natën

Në Universitetin e Mjekësisë janë të punësuar 5 roje private. Ndërsa në Universitetin Bujqësor nuk ka asnjë roje.

Universiteti i Sporteve

Punonjësi i policisë private: Ne jemi 5 veta me një vënd.

Universiteti Politeknik

Punonjësi i policisë private: Sa punonjës policie?

Gazetarja: Po!

Punonjësi i policisë private: 15!

Universiteti i Drejtësisë

Punonjësi i policisë private: Sa veta jemi? 4 veta jemi!

Universiteti i Arteve

Punonjësi i policisë private: 3!

Fakulteti Ekonomik

Punonjësi i policisë private: Në këtë fakultet janë 12 veta.

Në bazë të vëzhgimit të bërë nga gazetarja e emisionit “Stop” rezulton që të jenë 60 punonjës të punësuar si roje në universitete të ndryshme të Tiranës. Me një llogari të thjeshtë 60 punonjës ku paga e tyre nuk është më shumë se 30 mijë Lekë të reja nuk e justifikon tenderin e 6 milionë Eurove!/tvklan.al