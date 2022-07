6 muaj duhet për zbatimin e hartës së re gjyqësore

16:04 25/07/2022

Llagami: Me 26 gjyqtarë Apeli do të ulet numri i dosjeve që janë stok

Harta e re gjyqësore ka hyrë në fuqi pas është botuar edhe në Fletoren Zyrtare. Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Naureda Llagami gjatë një prononcimi për mediat tha se brenda 6 muajsh do të bëhet zbatimi i hartës së re gjyqësore, ku janë shkrirë në total 18 gjykata.

“Do ngarkohet Ministria e Drejtësisë, KLGJ dhe KLP si autoritete që do merren me zbatimin e hartës së re gjyqësore. Është parashikuar gjithashtu edhe 6 muaj kohë për të lejuar këto institucione që të marrin masat dhe të hartojnë një plan masash veprimi mbi zbatimin e hartës së re gjyqësore, ku do fillohet me gjykatën e Apelit, më pas me gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm dhe në fund me gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit administrativ”.

Zonja Llagami deklaroi se Gjykata e Apelit ka kapacitet për të ushtruar detyrën 26 gjyqtarë që janë aktualisht në sistem. Por nëse do të ketë shtim të numrit të gjyqtarëve, në bashkëpunim me ministrin e Drejtësisë do të ndërtojnë godinën e re të gjykatës së vetme të Apelit me juridiksion të përgjithshëm. Kryetarja e KLGJ iu përgjigj interesit të Klan News për mënyrën se si do të ulet numri i dosjeve stok në shkallën e e dytë të gjyqësorit.

“Tashmë KLGj në planin e veprimit që do të bëjë në zbatimin e hartës së re gjyqësore do të mbajë parasysh edhe pjesën e stokut, e cila është një nga shqetësimet tona. Unë e kam bërë një analizë shumë të thjeshtë dhe kam thënë që nëse gjyqtarët sot do të mblidhen dhe gjykojnë në një ndërtesë, patjetër do të rritet norma e evadimit të çështjeve. Ndërkohë duke qenë këtu bashkë ato nuk humbasin ditë dhe do gjykojnë çështjet duke nisur nga vjetërsia dhe mosha e çështjes që do kenë në kohën që janë regjistruar në gjykatë”.

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor nuk dha asnjë komente për faktin që avokatët do t’i drejtohen Gjykatës Kushtetuese për të kundërshtuar hartën e re gjyqësore.

