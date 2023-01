6 raste të reja me Covid-19 në 24 orët e fundit

17:22 04/01/2023

Në 24 orët e fundit janë shënuar 6 raste të reja të infektimit me Covid-19. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se nuk është shënuar asnjë humbje jete si pasojë e infektimit me koronavirus. Gjatë 24-orëshit të fundit janë kryer 75 testime, ndërsa 17 qytetarë janë shëruar.

Njoftimi i Ministrisë së Shëndetësisë:

Ju informojmë për situatën e Covid19 në 24 orët e fundit: Janë kryer 75 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë me COVID19, 6 qytetarë, në Bashkitë: 2 në Tiranë, nga 1 qytetarë në Durrës, Lushnje, Kolonjë, Berat. Janë 144 qytetarë aktivë me Covid19 në të gjithë vendin.

Aktualisht në Spitalin Infektiv po marrin trajtim 2 pacient. Në 24 orët e fundit nuk ka asnjë humbje jete me SarsCov2.

Janë shëruar 17 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 329,069 që nga fillimi i epidemisë./tvklan.al