6 shenja të shtatzënisë për të cilat ndoshta nuk kishit asnjë ide

11:00 07/01/2023

Edhe pse shtatzënia është pa dyshim një kohë e mrekullueshme, ajo shpesh vjen me simptoma mjaft të çuditshme dhe të pakëndshme. Dhe disa prej tyre mund të shfaqen shumë herët, edhe para se testi juaj i shtatzënisë të dalë pozitiv. Nga një shije e pazakontë në gojë deri te marramendja, ka shumë shenja të bezdisshme të shtatzënisë që me siguri do t’i harroni pasi të keni lindur fëmijën tuaj.

1. Ndenjësja e tualetit mund të bëhet blu.

Nëse keni vënë re njolla blu në ndenjësen tuaj të tualetit, ndoshta mendoni se xhinset tuaja po lënë një pjesë të ngjyrës blu në lëkurën tuaj. Por ky fenomen në fakt mund të jetë një shenjë e shtatzënisë. Edhe pse nuk ka shpjegime shkencore për këtë, shumë nëna të ardhshme vërejnë se sediljet e tualetit po bëhen blu. Një nga arsyet mund të jetë një shtresë antibakteriale në tualetin tuaj që reagon me hormonet tuaja të shtatzënisë. Vitamina juaj prenatale gjithashtu mund të shkaktojë ndryshime hormonale në trupin tuaj, të cilat nga ana tjetër mund të ndikojnë në ngjyrën e ndenjëses së tualetit.

2. Ndjeni një shije metalin.

Gratë shtatzëna mund të kenë dëshira shumë të çuditshme për ushqim, por nëse ndjeni shijen e metalit në gojën tuaj, në fakt ekziston një arsye shkencore pas kësaj. Hormonet e shtatzënisë ndikojnë në trupin tuaj në mënyra të ndryshme dhe rritja e estrogjenit dhe progesteronit mund t’ju bëjë të keni një shije metalike në gojë. Për fat të mirë, mund ta largoni lehtësisht duke përtypur një çamçakëz.

3. Mishrat tuaja fryhen.

Nëse vini re se mishrat e dhëmbëve tuaj janë më të ndjeshëm se kurrë, ka shumë mundësi që të jeni shtatzënë. Shtatzënia ndikon në qarkullimin e gjakut në trupin tuaj, duke bërë që mishrat e dhëmbëve të fryhen dhe të rrjedhin gjak. Sigurohuni që të përdorni fillin e dhëmbëvetë paktën një herë në ditë dhe përdorni një furçë dhëmbësh me qime të buta për të lehtësuar simptomat.

4. Keni urth.

Një ndjesi e bezdisshme djegieje në qendër të gjoksit tuaj mund të shfaqet pasi keni ngrënë një vakt tepër pikant, por mund të jetë gjithashtu një shenjë e shtatzënisë. Në fakt, dispepsi është shumë i zakonshëm gjatë shtatzënisë, sepse fëmija në rritje vazhdon të shtypë stomakun tuaj. Për të lehtësuar këtë ndjesi të pakëndshme, përpiquni të zvogëloni kafeinën dhe të hani vakte të vogla shpesh dhe jo vakte më të mëdha 3 herë në ditë.

5. Po ndiheni të fryrë.

Fryrja e barkut mund të jetë një nga shenjat më të hershme të shtatzënisë. Nivelet e progesteronit rriten në qiell, duke ju bërë të ndiheni të fryrë. Progesteroni ngadalëson tretjen tuaj, duke e lejuar fëmijën tuaj të marrë maksimumin e lëndëve ushqyese nga ushqimi dhe kjo ju bën të ndiheni të fryrë.

6. Jeni të trullosur.

Marramendja që mund të ndjeni kur ngriheni nga shtrati mund të jetë një nga shenjat më të hershme të shtatzënisë. Rritja e fluksit të gjakut mund të ndikojë në presionin tuaj të gjakut. Edhe pse ndjenja se dhoma po rrotullohet sa herë që lëviz, sigurisht që nuk është e këndshme, lajmi i mirë është se nuk është shkak të ndonjë problemi shëndetësor. /tvklan.al