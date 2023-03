6 tërheqje në 3 ditë. Alibeaj braktiset nga kandidati i Krujës

15:40 30/03/2023

Cellibashi: S’kemi informacion për kandidatët që depozitoi PD

Vijojnë largimet në radhët e kandidatëve të Enkelejd Alibeajt, që në 14 Maj do përfaqësojë në zgjedhje Partinë Demokratike. Së fundmi, tërheqjen e ka konfirmuar edhe Sabah Sheta i përzgjedhur nga Alibeaj si kandidat për të garuar në Bashkinë e Krujës me argumentin se nuk do t’i shërbejë përçarjes në rradhët e demokratëve.

“Kam reflektuar këto ditë dhe kam vendosur të mos bëhem pjesë e asnjë farse politike, të mos i shërbej përçarjes demokratëve dhe qytetarëve të mi, atyre që na respektuan ne si forcë politike dhe na votuan masivisht në 25 Prill 2021. Kjo është arsyeja madhore pse kam vendosur të tërhiqem nga kandidimi për Bashkinë e Krujës në emër të PD.“

Nga zgjedhjet e 14 Majit për të garuar në siglën e PD-së së drejtuar nga Alibeaj, u largua edhe kandidati për Bashkinë e Korçës, Gjergji Gjata së bashku me të gjithë listën e Këshillit Bashkiak. Pjesë e garës nuk do të jenë më as kandidatët e Lezhës e Kurbinit, si dhe ai i Bashkisë së Vorës dhe Librazhdit.

Për të gjitha këto largime, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve e bëri të qartë se nuk do të ketë zëvendësime dhe se emri i tyre do hiqet nga fleta e votimit.

“Nëse tërhiqen nuk do jenë pjesëmarrës në garë. Nuk do të jenë pjesë në fletët e votimeve”

Alibeaj tha se në 14 Maj do të garojë me 20 kandidatë, ndërkohë që sipas partisë së drejtuar prej tij në KQZ janë depozituar 14 emra. Por Ilirjan Celibashi pretendon të kundërtën e Alibeajt duke thënë se nuk ka informacion të saktë për numrin dhe emrat e kandidatëve.

“Akoma nuk e kemi këtë informacion. E kemi të pamundur se jemi në proces vlerësimi të dokumentacionit që ka ardhur nga KZAZ.”

E derisa KQZ-ja të zyrtarizojë listën me emrat e kandidatëve mbetet për t’u parë nëse do ketë të tjera tërheqje nga zgjedhjet vendore.

Vetë Alibeaj pak ditë më parë kur u pyet për emrat e kandidatëve dhe numrin e bashkive ku ata do të garojnë, nuk ishte në gjendje të jepte një shifër të saktë.

Kjo është hera e parë që Partia Demokratike do të garojë me logon e saj në më pak se 1/3 e bashkive të vendit.

