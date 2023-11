63 kopshte dhe çerdhe pa licencë në të gjithë vendin

13:18 15/11/2023

Vijojnë kontrollet, gjenden edhe 18 subjekte me shkelje administrative

Prej disa ditësh, në të gjithë vendin po kryhen kontrollet në kopshte e çerdhe pas skandalit të denoncuar nga emisioni “Stop” në TV klan. Shërbimet e Policisë së Shtetit kanë ushtruar kontrolle në 201 subjekte, në të gjithë vendin, dhe kanë kryer veprimet procedurale sipas ligjit, për 81 subjekte ku ka rezultuar se veprimtaria kryhej në kundërshtim me ligjin.

Si rezultat i kontrolleve dhe i verifikimeve të kryera nga shërbimet e Policisë, janë evidentuar 63 çerdhe dhe kopshte në të cilat kryhej veprimtari pa licencën përkatëse ose me dokumentacion të parregullt, nga këto: 40 në Tiranë, 11 në Durrës, 4 në Lezhë, 4 në Shkodër, 2 në Fier, 1 në Vlorë dhe 1 në Gjirokastër.

Për pronarët/administratorët e këtyre subjekteve janë referuar në prokurori për veprat penale “Ushtrimi i një aktiviteti tregtar të paligjshëm ose të paregjistruar në organet tatimore”, “Punësimi i paligjshëm”, “Mashtrimi”, “Fshehja e të ardhurave”, “Shpërdorimi i detyrës”, “Mospagimi i taksave dhe tatimeve” dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”.

Po kështu janë evidentuar edhe 18 subjektet e tjera që kryenin veprimtarinë në kundërshtim me ligjin të cilët do të ndëshkohen me masa administrative, sipas shkeljeve të kryera.

Kopshtet pa licencë

40 në Tiranë

11 në Durrës

4 në Lezhë

4 në Shkodër

2 në Fier

1 në Vlorë

1 në Gjirokastër

Klan News