68% e rasteve në RMV, me variantin Omicron

Shpërndaje







17:21 12/01/2022

Rritje e lehtë e shtrimeve në spitale

Përkundër situatës alarmante me numrin e të infektuarve të rinj me koronavirus, sistemi shëndetësor nuk është nën presion të madh. Kjo për arsye se varianti “Omicron” ka simptoma më të lehta kurse kohëzgjatja e tyre është maksimalisht deri në pesë ditë, thotë mjeku Fikret Vishniq, duke njoftuar se javën e fundit në ambulancën që punon 24 orë e që përfshin rajonin më të gjerë të Shkupit, numri i pacientëve me Covid është rritur për 15 deri në 20 përqind. Ai pret rritje të mëtejshme të numrit, por thekson se pandemia po shkon drejt fundit.

“Javën e fundit në ambulancën tonë është rritur numri i pacientëve me Covid për 15-20 përqind, të tjerët janë pacientë që kanë grip sezonal dhe sipas testit të shpejtë kanë rezultuar negativ, por e dimë se tani se edhe version Omicron i koronavirusit, nuk regjistrohet nga testet e shpejta, për çka nevojitet PCR test, por për arsye të ndryshme pacientët me simptome të vogla nuk i bëjnë ato teste”.

Ai thekson se përkundër festave të fundvitit dhe mungesës së masave shtesë shtrënguese, situata me koronavirusin është e qetë, por nënvizoi se prezenca e variantit Omicron është më e madhe se sa paraqitet, pasi detektohet vetëm me teste PCR.

“Kemi pacientë që janë në izolim shtëpiak, nuk janë të shumtë në numër, pasi që situata në këtë periudhë çuditërisht është e qetë, pacientët kanë simptoma të ngjashme me gripin sezonal, por në testim PCR dalin pozitivë, ndërsa analizat laboratorike nuk janë të ndryshuara, duken si një infektim i lehtë me virus, më së shpeshti i trajtojmë me terapi simptomatike, vitamina, Paracetamol sipas nevojës. Kollitja di të zgjasë pak më shumë, por megjithatë më herët kishim pacientë me grip sezonal, tani pak ka filluar të rritet numri i pacientëve me Covid”.

Gjatë së Martës, në Maqedoninë e Veriut, u regjistrua numër rekord i infektimeve të reja me COVID-19, gjithsej 1.964 duke e çuar numrin total të rasteve aktive në mbi 12.000. Maqedonia e Veriut përballet edhe me variantin Omicron ku sipas autoriteteve të shëndetësisë, 68 përqind e sekuencimit të virusit janë detektuar me variantin Omicron, që tashmë shtrihet në 12 qytete të Maqedonisë së Veriut.

Tv Klan