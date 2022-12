695 mijë pensionistë përfitojnë nga “Pakoja e Madhe”

15:41 30/12/2022

Rama: 8 mijë Lekë edhe për personat me aftësi të kufizuar

Kryeministri Edi Rama ka dhënë detaje në rrjetet sociale për atë që e ka pagëzuar si “Pakoja e Madhe” e cila parashikon dhënien e një ndihme për 1 milion shqiptarë në ditët e para të janarit. Kështu mësohet se 695 mijë pensionistë dhe do të marrin në dorë nga 8 mijë lekë të reja secili.

Të njëjtën shumë do ta përfitojnë edhe 71 mijë persona me aftësi të kufizuar. Kreu i qeverisë zbulon se për këtë shtresë do të vijojë subvencionimi i çmimit të energjisë edhe për vitin 2023.

8 mijë lekë të reja do të përfitojë edhe çdo familje me ndihmë ekonomike. Në vend numërohen rreth 57 300 të tilla.

Mësohet se paketa përfshin edhe punonjësit e administratës publike që do të përfitojnë 20 mijë lekë ata që paguhen më pak se 60 mijë lekë në muaj dhe 10 mijë lekë përfitojnë ata që kanë pagën mbi 60 mijë lekë.

Nga 20 mijë lekë të reja do të marrin edhe 6 700 gra kryefamiljare me ndihmë ekonomike. Më herët për to është vendosur të ketë dyfishim të ndihmës këtë vit, bonusit të Vitit të Ri si edhe pagesës së sigurimeve shoqërore e shëndetësore nga shteti duke nisur prej 1 janarit.

10 mijë lekë do të ketë edhe për punonjësit e policisë. Kryeministri Rama thotë se kjo paketë financiare do të shërbejë për të lehtësuar përballimin e krizës së çmimeve.

“Që impakti i inflacionit të luftës në muajt e mbetur të dimrit të zbutet maksimalisht mbi konsumin bazë të tyre dhe ky dimër i vështirë ekonomik për mbarë Europën, të kalojë sa më lehtë për këto familje.”

Pakoja në total parashikon shpërndarjen e 800 milionë lekë të reja e cila do të fokusohet te individët dhe shtresat më në nevojë.

Tv Klan