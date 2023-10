7 lloje palltosh të cilave nuk u rezistoni dot!

11:24 23/10/2023

Temperaturat kanë filluar të ulen dhe moti sa do vijë e do bëhet më i freskët, duke rikthyer kështu rrobat që do veshim.

Këtë sezon ka një sërë trendesh që prej çizmeve, xhinseve e deri te palltot. Një pallto e bukur është sekreti për t’u dukur elegante dhe në të ftohtë. Më poshtë do rendisim disa nga llojet më favorite këtë vit:

Pallto e gjerë

Pavarësisht nëse është prej pambuku apo leshi, një pallto është një zgjedhje ideale për në përditshmërinë tuaj

Palltoja e zezë

Shkon me çdo gjë dhe do e cilësonim të përjetshme!

-Palltot që janë të bukura dhe në pjesën e brendshme. Janë materiali më i ngrohtë i këtij sezoni.

Pallto lëkure

Lëkura është bërë me të vërtetë një element kryesor në veshjet e dimrit, dhe opsionet e këtij sezoni shkojnë përtej xhaketës klasike.

Pallto oversize

Xhaketa “puffer”

Ky trend duket se do të dalë nga moda këtë sezon, ndaj nuk ka momentmë të mirë për të investuar në një copë të ngrohtë për t’ju mbajtur larg të ftohtit.

Kjo e fundit, është për vajzat e guximshme!

Ditët me re kërkojnë pallto për të rritur humorin dhe një pallto e tillë është një mënyrë e thjeshtë për të gjallëruar një gardërobë të zymtë. Një ngjyrë e theksuar, me print gjarpëri apo kuadrate janë disa nga opsionet më elegant që ofron ky sezon.

