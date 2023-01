7 muaj pasi e bleu, Britney Spears nxjerr në shitje rezidencën e saj luksoze

Shpërndaje







23:57 02/01/2023

Britney Spears ka vendosur të shesë vilën e saj në Calabasas vetëm 7 muaj pasi e bleu atë.

Sipas TMZ, Britney do të zhvendoset në një shtëpi tjetër bashkë me të shoqin Sam Asgari. Rezidenca prej 11,649 metrash katrorë, me 6 dhoma gjumi, 9 tualete, oborr prej prej 2,000 metrash katrorë dhe një pishinë mahnitëse nuk ishte më “shtëpia e ëndrrave” për Britney Spears.

Britney Spears is ‘selling her $12million Calabasas mansion just SIX MONTHS after purchasing it’ https://t.co/uVEyEJZqGb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 2, 2023

Këngëtarja 41-vjeçare ka në plan të gjejë blerës për rezidencën ultraluksoze dhe të kthehet në vilën e saj në Thousand Oaks, të cilën e bleu në 2015-ën për 7.5 milionë dollarë. Ylli i popit dhe Sam thuhet se do të qëndrojnë në pronën e tyre “Hidden Valley” për momentin./tvklan.al