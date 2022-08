7 njësi të lëvizshme vaksinimi në terren

14:36 01/08/2022

Manastirliu në Bregun e Lumit: Intensifikojmë vaksinimin derë më derë

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu ka ndjekur sot nga afër procesin e vaksinimit me njësitë e lëvizshme në zonën e Bregut të Lumit, nga ku theksoi se fushata e vaksinimit derë më derë po vazhdon për të shkuar tek çdo qytetar që e ka të pamundur të paraqitet pranë qendrave shëndetësore.

“Fushata e vaksinimit vazhdon, derë më derë për të gjithë ata qytetarë që nuk e kanë dot të mundur që të shkojnë dhe të aksesojnë qendrën shëndetësore, pra sistemi shëndetësor apo strukturat e shëndetësisë, shkojnë tek qytetarët, për vijuar dhe për t’u mundësuar atyre mbrojtjen nga Covid-19. Janë 7 njësi të lëvizshme vaksinimi në të gjithë Shqipërinë me ekipet tona. Me shumë se 150 punonjës të shëndetësisë, vaksinatorë tanë, mjekë, të cilët janë angazhuar për të bërë të mundur rritjen e mbulesës vaksinale”, tha Manastirliu.

Duke vënë fokusin tek ndërgjegjësimi dhe organizimi për vijimin e procesit të vaksinimit, Manastirliu bëri me dije se qytetarët mund të përdorin numrin jeshil falas 0800 40 40 për të bërë kërkesë që të vaksinohen përmes njësive të lëvizshme në terren.

“Është shumë e rëndësishme që në këto momente vijimi i fushatës së vaksinimit, ndërgjegjësimi i të gjithë qytetarëve dhe gjithashtu edhe organizimi i forcave tona në terren me këto 7 njësi të lëvizshme të vaksinimit, të cilat, të kombinuara gjithashtu dhe me kërkesën e vetë qytetarëve nëpërmjet numrit jeshil 0800 40 40, të bëjmë të mundur pikërisht vajtjen në banesë për të gjithë ata të cilët e kanë të pamundur të vijnë në qendrat tona shëndetësore”, tha Manastirliu.

Ministrja Manastirliu bëri me dije se në sajë të kontratës që qeveria shqiptare ka lidhur me kompaninë Pfizer, do të vijojë furnizimi me vaksina anti-Covid.

“Edhe në qendrat tona shëndetësore ne vijojmë me intensifikimin e vaksinimit pasi ne jo vetëm që kemi doza të vaksinave të shpërndara në të gjithë strukturat shëndetësore por ne presim në sajë të kontratës që qeveria shqiptare ka lidhur me Pfizer, të kemi nga Shtatori e tutje edhe vaksina të tjera. Në Shqipëri deri në këto momente kanë mbërritur mbi 3 milionë e 400 mijë doza vaksine. Janë kryer mbi 2 milionë e 900 mijë doza vaksinash. Por sigurisht kemi akoma më shumë nevojë që të intensifikojmë dhe të mbrojmë jetën e çdo qytetari dhe sigurisht atyre të cilët janë me imunitet të kompromentuar, pra ata që kanë apo vuajnë sëmundje kronike, të mos neglizhojnë dozën e tretë dhe dozën e katërt të vaksinës”, tha Manastirliu./tvklan.al